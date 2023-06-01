شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط في تناول الطعام يسبب مشاكل صحية.. 7 نصائح لتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإفراط في الأكل هو حالة يستهلك فيها الشخص طعامًا أكثر مما يحتاجه الجسم، إنها مشكلة شائعة جدًا تؤثر على عدد كبير من الأفراد في جميع أنحاء العالم، يختلف الإفراط في تناول الطعام عن الأكل بنهم ، وهو نوع من اضطرابات الأكل يتميز بنوبات متكررة من تناول كميات كبيرة من الطعام في فترة زمنية قصيرة، يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الطعام مشاكل صحية مختلفة ، مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية، وإليك بعض النصائح لمساعدتك على تجنب الإفراط فى تناول الطعام ، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

نصائح فعالة لمساعدتك على تجنب الإفراط في تناول الطعام:

1. ممارسة الأكل اليقظ

هذا ينطوي على الانتباه إلى طعامك أثناء تناول الأكل، يعني التركيز على نكهات وقوام الطعام ، والاستمتاع به، تظهر الأبحاث أن الأكل اليقظ يمكن أن يساعد المرء على اتخاذ خيارات طعام أفضل وتقليل الإفراط في تناول الطعام.

2. تجنب تخطي الوجبات

قد يؤدي تخطي الوجبات إلى الشعور بالجوع ، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، ومن المهم تناول الطعام بانتظام ، بما في ذلك الإفطار ، لمنع الجوع المفرط والسيطرة على الرغبة الشديدة.

3. تناول الطعام ببطء

يؤدي تناول الأكل بسرعة كبيرة إلى الإفراط في تناول الطعام ، حيث تستغرق المعدة وقتًا لإرسال إشارة إلى الدماغ بأنه ممتلئ، يسمح الأكل ببطء للشخص بمضغ طعامه جيدًا ، وتذوق النكهات ، وتمكين المعدة من التواصل مع الدماغ عندما يحين وقت التوقف عن تناول الطعام.

4. استخدم أطباق وأوعية أصغر

تشير الدراسات إلى أن استخدام أطباق وأوعية أصغر يمكن أن يساعد الشخص على تناول كميات أقل من الطعام دون الشعور بالحرمان، هذا لأن الدماغ يدرك أن جزء الطعام أكبر مما هو عليه في الواقع ، مما يؤدي إلى الشعور بالرضا عن كميات أقل من الطعام.

5. حافظ على الوجبات الخفيفة الصحية في متناول يدك

يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بالوجبات الخفيفة الصحية مثل المكسرات والفواكه والخضروات على تجنب الانغماس في الأطعمة غير الصحية، يمكن أن يساعد أيضًا في سد الفجوة بين الوجبات ومنع الإفراط في تناول الطعام عندما تشعر بالجوع.

6. لا تأكل أمام الشاشة

يمكن أن يؤدي تناول الطعام أثناء تشتيت الانتباه عن طريق الشاشة إلى الإفراط في تناول الطعام، ويمكن أن تتسبب مشاهدة التلفزيون أو العمل على جهاز كمبيوتر أو التمرير على هاتفك في تناول طعام أكثر بكثير مما هو ضروري.

7. ابق رطبًا

يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء في كبح الشهية، يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم طوال اليوم على أداء وظائفه على النحو الأمثل ، ويشير إلى أنك لست جائعًا.