طرق تجنب الإصابة بسوء الهضم والالتهاب

القاهرة - سامية سيد - يحاول جسم الإنسان بشكل طبيعي الحفاظ على مستوى قلوي قليل الأس الهيدروجيني ، وهو حوالي 7.4، عندما يكون جسمنا حامضيًا، فإنه يسبب الالتهاب وسوء الهضم ويؤثر على صحتنا العامة، للحفاظ على قلوية أجسامنا، نحتاج إلى التركيز على نظامنا الغذائي وعادات نمط الحياة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

من أفضل الطرق لتحقيق التوازن في درجة الحموضة في الجسم عن طريق اتباع نظام غذائي قلوي، وهذا يعني استهلاك الأطعمة مثل الخضروات الورقية والفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات هذه الأطعمة غنية بالمعادن ، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم ، والتي تساعد في معادلة الأحماض في الجسم.

شرب الماء القلوي طريقة أخرى للحفاظ على قلوية الجسم، تحتوي المياه القلوية على درجة حموضة أعلى من 7 ، مما يساعد على موازنة البيئة الحمضية في الجسم، يمكننا صنع المياه القلوية الخاصة بنا عن طريق إضافة عصير الليمون أو خل التفاح إلى الماء العادي.

وتعتبر ممارسة الرياضة وتقليل التوتر أمرًا ضروريًا أيضًا في الحفاظ على الجسم القلوي، التمرين يساعد على إطلاق السموم من الجسم ويقلل من الالتهاب في الوقت نفسه ، يزيد الإجهاد من مستويات الحموضة من خلال إفراز هرمونات الكورتيزول، النظام الغذائي الغني بالأطعمة المصنعة والسكريات المكررة ومنتجات اللحوم يخلق أيضًا بيئة حمضية في الجسم.

لمساعدتنا على فهم وإدارة مستويات الأس الهيدروجيني في أجسامنا بشكل أفضل ، قالت أخصائية التغذية الهندية ، أنجالي موخيرجي ، إن أفضل الأشياء التي يمكننا القيام بها لتصحيح الخلل في التوازن الحمضي والقلوي هو تصحيح عاداتنا الغذائية وأسلوب حياتنا، فالليالي المتأخرة وقلة النوم تجعل جسمك حامضيًا حتى لو كنت تتناول نظامًا غذائيًا قلويًا، يجب أن تهدف إلى تناول 75-80٪ أطعمة قلوية و 20-25٪ كحد أقصى من الأطعمة المكونة للحمض.