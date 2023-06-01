شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الأطعمة الغنية بالألياف.. منها إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يربط الكثير منا الألياف بصحة الجهاز الهضمي ووظيفة الأمعاء. لكن تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية يمكن أن يفعل أكثر بكثير من الحفاظ على انتظامك.

يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكرى ، ويحسن صحة بشرتك ويساعدك على إنقاص الوزن، قد يساعد حتى في منع سرطان القولون، وفقا لما نشره موقع helpguide

الفوائد الصحية للألياف

تظهر أحدث الأرقام أن تسعة من كل عشرة أمريكيين لا يأكلون ما يكفي من الألياف - كما أن الناس في أجزاء أخرى من العالم يعانون من نقص شديد. قد يرجع جزء من المشكلة إلى الارتباط بعادات الحمام. نعم ، توفر الألياف طريقة صحية وفعالة للبقاء منتظمًا ، ولكن هذا ليس السبب الوحيد الذي يجعلنا ندرج المزيد في وجباتنا الغذائية. أبرزت العديد من الدراسات المختلفة كيف أن تناول نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يعزز نظام المناعة لديك والصحة العامة ، ويحسن مظهرك وشعورك.

بعض الفوائد تشمل:

صحة الجهاز الهضمي. تعمل الألياف الغذائية على تطبيع حركات الأمعاء عن طريق زيادة حجم البراز وتسهيل مروره. يمكن أن يساعد هذا في تخفيف ومنع كل من الإمساك والإسهال. تناول الكثير من الألياف يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالتهاب الرتج (التهاب الأمعاء) ، والبواسير ، وحصى المرارة ، وحصوات الكلى ، ويوفر بعض الراحة لمتلازمة القولون العصبي (IBS). أشارت بعض الدراسات أيضًا إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف قد يساعد في تقليل حمض المعدة وتقليل خطر الإصابة باضطراب الجزر المعدي المريئي (GERD) والقرحة.

السكري. يمكن لنظام غذائي غني بالألياف - وخاصة الألياف غير القابلة للذوبان من الحبوب - أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. إذا كنت مصابًا بداء السكري بالفعل ، فإن تناول الألياف القابلة للذوبان يمكن أن يبطئ من امتصاص السكر ويحسن مستويات السكر في الدم.

سرطان. تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم ، على الرغم من أن الأدلة ليست قاطعة بعد. ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة الغنية بالألياف أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي الشائعة الأخرى ، بما في ذلك المعدة والفم والبلعوم.

صحة الجلد. عندما تفرز الخميرة والفطريات عبر الجلد ، يمكن أن تؤدي إلى تفشي حب الشباب. يمكن أن يؤدي تناول الألياف ، وخاصة قشور السيليوم (نوع من البذور النباتية) ، إلى طرد السموم من الجسم ، مما يحسن صحة بشرتك ومظهرها.

صحة القلب. تعتبر الألياف ، وخاصة الألياف القابلة للذوبان ، عنصرًا مهمًا في أي نظام غذائي صحي للقلب . يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي غني بالألياف إلى تحسين مستويات الكوليسترول عن طريق خفض الكوليسترول الضار (الضار). يمكن أن يقلل تناول كميات كبيرة من الألياف أيضًا من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ، وهي مجموعة من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب التاجية والسكري والسكتة الدماغية. يمكن أن تساعد الألياف أيضًا في خفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب وتحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) والتخلص من الوزن الزائد حول البطن.