شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النظام الغذائي للوقاية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض عوامل خطر الإصابة بالسرطان، مثل الوراثة والبيئة ، خارجة عن إرادتك ، لكن تشير الأبحاث إلى أن حوالي 70٪ من خطر الإصابة بالسرطان في حياتك يقع ضمن قدرتك على التغيير، بما في ذلك نظامك الغذائي. إن تجنب السجائر ، والحد من الكحول ، والوصول إلى وزن صحي ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام كلها خطوات رائعة للوقاية من السرطان. ويمكن أن يلعب اتباع نظام غذائي صحي دورًا حيويًا أيضًا، وفقا لما نشره موقع betterhealth

وما تأكله وما لا تأكله يمكن أن يكون له تأثير قوي على صحتك ، بما في ذلك خطر الإصابة بالسرطان. بينما تميل الأبحاث إلى الإشارة إلى الارتباطات بين أطعمة معينة والسرطان ، بدلاً من علاقات السبب والنتيجة القوية ، إلا أن هناك عادات غذائية معينة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مخاطر إصابتك. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي متوسطي غني بالفواكه والخضروات والدهون الصحية مثل زيت الزيتون إلى تقليل خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من أنواع السرطان الشائعة ، بما في ذلك سرطان الثدي. وعلى العكس من ذلك ، فإن النظام الغذائي الذي يتضمن حصصًا يومية من اللحوم المصنعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

إذا كان لديك تاريخ من السرطان في عائلتك ، فإن إجراء تغييرات صغيرة على نظامك الغذائي وسلوكياتك الآن يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحتك على المدى الطويل. وإذا تم تشخيصك بالفعل بالسرطان ، فإن اتباع نظام غذائي مغذي يمكن أن يساعد في دعم حالتك المزاجية وتقوية جسمك خلال هذا الوقت الصعب.

طرق بسيطة لبناء نظامك الغذائي للوقاية من السرطان

لتقليل خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان - بالإضافة إلى الأمراض الخطيرة الأخرى - تهدف إلى بناء نظامك الغذائي حول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والمكسرات والفاصوليا والحبوب الكاملة والدهون الصحية، في الوقت نفسه، حاول الحد من كمية الأطعمة المصنعة والمقلية والدهون غير الصحية والسكريات والكربوهيدرات المكررة التي تستهلكها.

قلل من مخاطر إصابتك بمضادات الأكسدة

الأطعمة النباتية غنية بالعناصر الغذائية المعروفة بمضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة وتساعد في الحماية من الخلايا السرطانية.

قد تقلل الأنظمة الغذائية الغنية بالفاكهة من خطر الإصابة بسرطان المعدة والرئة.

قد يقلل تناول الخضروات التي تحتوي على الكاروتينات ، مثل الجزر وبراعم بروكسل والقرع ، من خطر الإصابة بسرطان الرئة والفم والبلعوم والحنجرة.

قد تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالخضروات غير النشوية ، مثل البروكلي والسبانخ والفاصوليا ، في الحماية من سرطان المعدة والمريء.

تناول البرتقال ، والتوت ، والبازلاء ، والفلفل الحلو ، والخضراوات الورقية الداكنة ، والأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين سي قد يحمي أيضًا من سرطان المريء.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من اللايكوبين ، مثل الطماطم والجوافة والبطيخ ، قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

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