شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة نباتية مفيدة من أجل صحتك العقلية لـ"قوة الدماغ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الطعام الذي نأكله دورًا كبيرًا في طريقة تفكيرنا وشعورنا وأداءنا، يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحديد مزاجنا العام وذاكرتنا وتركيزنا ونظرتنا إلى الحياة، لهذا السبب من الجيد التركيز على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية كل يوم لضمان حصولك على أكبر عدد ممكن من العناصر الغذائية، سواء كنت ترغب في تحسين صحتك العامة أو حالتك العقلية أو قدرتك المعرفية ، وإليك الأطعمة التي تحسن الصحة العقلية، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

موز

يعتبر الموز مفيدًا لتحسين الحالة المزاجية وتنشيط المواد الكيميائية التي تساعد على الشعور بالراحة في الدماغ. تحتوي على حمض أميني يسمى التربتوفان ، وهو ضروري للبشر، هذا يعني أن الجسم لا يستطيع تكوينه بمفرده ، ويجب تناوله في نظامنا الغذائي، يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين ، ويحسن نوعية نومنا .

العنب البرى

يعد العنب البري أحد أكثر أنواع التوت كثافة بالمغذيات ، حيث يحتوي على الألياف وفيتامين C و K والمنجنيز وغيرها، أظهرت الأبحاث أيضًا أنها يمكن أن تزيد من مستويات مضادات الأكسدة في جسمك، بسبب مستوياتها العالية من مضادات الأكسدة ، يمكنها تحييد بعض الجذور الحرة التي من المحتمل أن تلحق الضرر بالحمض النووي الخاص بك. قد تؤثر مضادات الأكسدة أيضًا على مناطق دماغك المسؤولة عن وظائف المخ وقد تؤخر التدهور العقلي.

قد يؤثر تناول الشوكولاتة الداكنة بشكل إيجابي على الحالة المزاجية ويخفف من أعراض الاكتئاب والقلق، أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة في فترتين مدة كل منهما 24 ساعة لديهم احتمالات أقل بنسبة 70 % للإبلاغ عن أعراض الاكتئاب مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الشوكولاتة.

الشوكولاته الداكنة

أوميجا 3

تتكون أحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة من ثلاثة أحماض: حمض أ لينولينيك (ALA) الموجود في النباتات ، وحمض إيكوسابنتانويك (EPA) ، وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA). إنها ضرورية في أجسامنا ومن المعروف أن لها علاقة قوية بتخفيف القلق، أظهرت إحدى الدراسات أن تناول مكملات الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة أوميجا 3 بجرعات عالية قد يقلل بشكل كبير من الأعراض المرتبطة بالقلق لدى أولئك الذين تم تشخيصهم إكلينيكيًا، تشمل المصادر النباتية الجوز وبذور الكتان وبذور الشيا والأعشاب البحرية والطحالب.

أفوكادو

إنه مغذي بشكل لا يصدق ويحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من العناصر الغذائية، فهي غنية بفيتامين K و C و B5 و B6 و E وحمض الفوليك والبوتاسيوم.، كما أنه يحتوي على كميات أقل من المنجنيز والنحاس والحديد والمغنيسيوم والزنك، غالبية الدهون في الأفوكادو هي حمض الأوليك ، وهو نوع من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تساعد على حماية خلايا الدماغ وتقليل الالتهاب.

طماطم

يمكن للطماطم أن تفعل المعجزات للصحة العقلية لأنها غنية بالليكوبين المضاد للأكسدة، بل يساعد أيضًا في الحماية من تلف الخلايا ،قيم الباحثون الصحة العقلية والعادات الغذائية لـ 986 يابانيًا تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، ووجدوا أن أولئك الذين أبلغوا عن تناول الطماطم مرتين إلى ست مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 46٪ للإبلاغ عن أعراض خفيفة أو شديدة للاكتئاب من أولئك الذين قالوا إنهم تناولوا الطماطم أقل من مرة واحدة في الأسبوع .