شكرا لقرائتكم خبر عن بتطحن أسنانك أثناء النوم ..جرب 5 نصائح هتساعدك على التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صريف الأسنان هو مصطلح طبي يستخدم لوصف حالة يقوم فيها الشخص بطحن أسنانه أو صريرها، غالبًا ما يحدث بشكل لا إرادي أثناء النوم، يؤدى صرير الأسنان المزمن إلى حدوث مشاكل الأسنان وعدم الراحة بما في ذلك تآكل الأسنان وآلام الفك والصداع والنوم المضطرب ، وإليك بعض الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تساعد الأفراد في التخفيف من آثار صرير الأسنان، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

أسباب صرير الأسنان

يطحن الناس أسنانهم لأسباب متنوعة منها القلق والتوتر ، وبعض العوامل أقل شيوعًا مثل الأسنان المفقودة أو العضة المنحرفة أثناء نومك، قد يكون أحد أسباب صرير الأسنان هو اضطراب النوم مثل توقف التنفس أثناء النوم.

الأسباب النموذجية لطحن الأسنان:

التوتر والقلق

عضة غير متوازنة أو خاطئة

الأسنان التالفة أو المنحرفة أو المفقودة

مشاكل النوم ، بما في ذلك انقطاع النفس النومي والأرق

الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان

أمراض الجهاز العصبي ، مثل مرض باركنسون

الإفراط في تناول الكافيين والتدخين

أعراض صرير الأسنان:

صداع خفيف مزمن

ألم أو تصلب في الفك

تآكل كبير في الأسنان

حساسية الأسنان

اوجاع الاذن

النوم المضطرب

ألم في الوجه

ركود اللثة

بعض النصائح تساعدك في التوقف عن صرير أسنانك:1. تجنب الكافيين

تجنب المواد المحفزة مثل القهوة والشوكولاتة والأطعمة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين. يمكن أن تزيد هذه الأطعمة من احتمالية صرير الأسنان. لذا تجنبها تمامًا أو تناولها باعتدال.

2. تجنب مضغ المواد غير الغذائية

تزداد احتمالية صرير أسنانك إذا قمت بمضغ الأقلام والأقلام الرصاص والأشياء الأخرى غير الغذائية، كن على دراية بهذه العادات ولتشتت ذهنك يمكنك مضغ العلكة الخالية من السكر أو مضغ الألعاب المصممة للتخفيف من التوتر، سيساعد ذلك على تدريب عضلات الفك على الشد.

3. ارتداء واقي الفم

إذا كنت تطحن أسنانك بشكل متكرر ، فإن ارتداء واقي الفم أو الجبيرة أثناء النوم يمكن أن يوفر حاجزًا ماديًا بين أسنانك العلوية والسفلية ، مما يمنع المزيد من الضرر ويقلل من تأثير الطحن.

4. تمارين عضلات الفك والوجه

يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين التي تساعد على استرخاء عضلات الفك والوجه إلى تقليل الميل إلى صرير أسنانك، تتضمن بعض التمارين البسيطة تدليك عضلات الفك بلطف ، وتطبيق كمادات دافئة على منطقة الفك ، وممارسة تمارين إطالة الفك وتقنيات الاسترخاء التي يوصي بها طبيب الأسنان أو أخصائي العلاج الطبيعي.

5. إدارة الإجهاد

الإجهاد هو أحد العوامل الكامنة وراء صرير الأسنان، يمكن أن يساعدك الانخراط في تقنيات الحد من التوتر مثل التمارين والتأمل واليوجا وتمارين التنفس العميق والهوايات التي تستمتع بها في التغلب على هذه الحالة.