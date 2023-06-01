شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ارتفاع ضغط الدم.. 5 تغييرات غذائية للتحكم في الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية شائعة تؤثر على العديد من الأفراد، إنه مصدر قلق كبير بسبب مخاطره المحتملة على الصحة العامة، في حين أن الأدوية توصف عادة لإدارة ارتفاع ضغط الدم ، تؤكد أخصائية التغذية لوفنيت باجى، أهمية الأساليب الغذائية في الوقاية من هذه الحالة، وإليك الطرق (الطبيعية) للحفاظ على مستويات ضغط الدم، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

اتبع هذه النصائح لمحاربة ارتفاع ضغط الدم

1. الوزن

يمكن أن يساعد تقليل تلك الكيلوجرامات الزائدة في التعامل مع ارتفاع ضغط الدم، لا يؤدي التخلص من الوزن الزائد فقط إلى تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، ولكنه قد يقلل أيضًا من متطلبات جرعات الأدوية الخافضة للضغط.

2. الحد من تناول الصوديوم:

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للصوديوم إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الحد من تناول الصوديوم اليومي إلى أقل من 6 جرام.

3. الحفاظ على كمية كافية من الكالسيوم:

ارتبط انخفاض تناول الكالسيوم الغذائي بارتفاع معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم، من الضروري ضمان تناول كمية كافية من الكالسيوم لدعم مستويات ضغط الدم الصحية.

4. تناول البوتاسيوم:

يلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم، يمكن أن يؤدي انخفاض تناول البوتاسيوم إلى ارتفاع ضغط الدم، في حين أن تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم قد يساعد في خفضه، يختلف تأثيره باختلاف اتجاه وحجم التغيير في المدخول.

5. تناول الدهون الصحية:

يمكن أن يكون للدهون المتعددة غير المشبعة ، عند تناولها باعتدال ، آثار مفيدة على ضغط الدم، تتحول هذه الدهون إلى البروستاجلاندين، مما يساهم في توسع الأوعية الشريانية ، وتوازن الكهارل ، تنظيم هرمون الضغط ، مما يؤدي في النهاية إلى خفض ضغط الدم.

يعد الحفاظ على نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وإدارة مستويات التوتر، والمراقبة المنتظمة لضغط الدم من المكونات الأساسية للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.