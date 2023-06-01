ما هي الهرمونات المسؤولة عن زيادة الوزن؟ 

بيروت - نادين محمد - لكل هرمون في الجسم وظائف محددة يقوم بها، وأي خلل يصيب أحدها يؤثر على تنظيم العمليات الحيوية في الجسم، بما فيها عملية حرق الدهون، إذ إن من بين الهرمونات الموجودة في الجسم، هرمونات لها علاقة بالوزن، الشهية وتوزيع الدهون في الجسم. هل هو هرمون واحد يتحكم بزيدة الوزن وبتخزين أو حرق الدهون، أم أكثر؟

في الحقيقة، لا يمكن تحديد الهرمون المسؤول عن التحكم بتخزين أو حرق الدهون، فهناك هرمونات عدة تؤثر على الشهية وتعمل بشكل متكامل وغير مباشر على حرق الدهون. لذا، عند حدوث أي خلل في هذه الهرمونات، سواء نقصانها أو زيادتها يؤثر على وزن الجسم، كما أن الهرمونات الخاصة بالأمعاء لها تأثير جلي على اكتساب وخسارة الوزن وعلى عملية الأيض، لقدرتها على التحكم في إفراز الإنسولين.

ما هي هذه الهرمونات؟ ما تأثيرها على زيادة الوزن وعلى عمليات التمثيل الغذائي وحرق الدهون؟ كل ذلك سنتطرق له في سطور هذا المقال...



هرمون اللبتينLeptin

ويعرف أيضاً بهرمون الشبع، يتم إنتاجه عن طريق الخلايا الدهنية، حيث يقوم هذا الهرمون بإرسال إشارات إلى الدماغ بوجود كميات كافية من الدهون، ما يحول تناول كميات إضافية من الطعام، وبالتالي، يمكن اعتبار هرمون اللبتين مسؤولاً عن حرق الدهون في الجسم، ليس هذا فحسب، بل يعمل أيضاً على تنظيم الحالة المزاجية، تحسين الذاكرة ووظائف الدماغ. وعند الإصابة بالسمنة، يكون هناك خلل في وظائف هرمون اللبتين، وهو ما يسمى بمقاومة اللبتين التي تزداد في الجسم مع ارتفاع مستويات الأنسولين، أو الإصابة بالتهابات ناتجة عن تناول أطعمة غير صحية.

هرمون الإستروجين Estrogen

الإستروجين من الهرمونات الأنثوية، له العديد من الوظائف المتعلقة بجسم المرأة، يقوم بتخزين الدهون في الجسم بدءاً من مرحلة البلوغ، يحفز زيادتها في النصف الأول من الحمل، لتنخفض مستوياته في مرحلة انقطاع الطمث، ما يؤدي إلى زيادة في الوزن وتكوّن المزيد من الدهون.

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هرمون الكورتيزول Cortisol

يعرف بهرمون الإجهاد، تنتجه الغدد الكظرية ويقوم الجسم بإطلاقه عندما يشعر بالإجهاد. المستويات المرتفعة من الكورتيزول تؤدي إلى الإصابة بالسمنة، حيث يزداد الشعور بالجوع مع ارتفاع نسبة الكورتيزول، وفي الوقت نفسه، إتباع نظام غذائي قد يسبب ارتفاعاً في معدلاته، لأنه يسبب شعوراً بالتوتر، ما يحفز على تناول المزيد من الطعام.

هرمون الغريلين Ghrelin

يسمى هرمون الجوع، يرسل إشارات للمخ عند الشعور بالجوع ويتسبب في زيادة الشهية. عادةً ما ترتفع مستويات هرمون الجريلين قبل تناول الطعام، ثم تنخفض بعد حوالي ساعة من تناول الطعام، ولكن في حالة اكتساب الوزن واالسمنة، لا ينخفض هذا الهرمون بنسبة كبيرة بعد تناول الطعام، ما يسبب شعوراً بالجوع طوال الوقت، وبالتالي، إلتهام المزيد من الطعام.

هرمون الأنسولين Insulin

يقوم البنكرياس بإنتاج هرمون الأنسولين الذي يلعب دوراً مهماً في تراكم الدهون في الجسم، خاصة وأن معدلاته تتضاعف بعد الوجبات، خاصة الوجبات السريعة وتلك الغنية بالسكريات والكربوهيدرات المعالجة، ما يؤدي إلى الإصابة بالسمنة وإلى خلل في عملية التمثيل الغذائي التي تحفز عملية حرق الدهون.



الببتيد العصبي Neuropeptide Y

تقوم الخلايا في المخ والجهاز العصبي بإنتاجه وترتفع مستوياته عند الشعور بالتوتر، فيعمل على تحفيز الشهية،وبالتالي الإصابة بالسمنة.

هرمون الكوليسيستوكنين Cholecystokinin

يتم إنتاجه عن طريق الخلايا الموجودة في الأمعاء، وهو هرمون يحفز إفراز هرمون الليبتين، وانخفاض مستواه في الجسمه له تأثير على زيادة الوزن.

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