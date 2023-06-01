تعانين من اضطراب الهرمونات ومتلازمة تكيس المبيض .. 6 أطعمة يجب تجنبها 

بيروت - نادين محمد - تعد متلازمة تكيس المبايض من أكثر المشكلات شيوعًا بين النساء، والتي لها تأثير كبير على صحتهن. يمكن أن يسبب حالات صحية خطيرة مثل مرض السكري، وبعض المشاكل النفسية والقلبية، وما إلى ذلك.

من الضروري الحفاظ على نظام غذائي صحي لتقليل تأثير متلازمة تكيس المبايض على صحتك. إليك أبرز الأطعمة التي تحتاجينها لتقليل الأعراض وتحسين صحتك.

ما هي متلازمة تكيس المبايض وكيف تؤثر على جسمك؟

يمكن أن يكون لمتلازمة المبيض متعدد الكيسات أو متلازمة تكيس المبايض تأثيرات متعددة على جسمك. بعض الأعراض الأكثر شيوعًا هي عدم التوازن الهرموني، وتقلب المزاج، وعدم انتظام الدورة الشهرية، وفقدان الشعر، وحب الشباب، وزيادة الوزن، وتضخم المبايض، وما إلى ذلك، ويمكن أن يسبب العقم أو الإجهاض عند النساء أيضًا.

لا يزال السبب الحقيقي للحالة غير معروف، ولكن هذا يظهر عادة خلال سنوات المراهقة. ترتبط متلازمة تكيس المبايض إلى حد ما بالوراثة وعدم التوازن الهرموني.

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حسب دراسات مختلفة مختلفة، يمكن أن تعرضك متلازمة تكيس المبايض لخطر الإصابة بمرض السكري ومشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل القلب وأمراض القلب ومشاكل الحياة والقضايا النفسية مثل القلق والاكتئاب، وتوقف التنفس أثناء النوم واضطرابات الأكل وحتى السرطان.

الأطعمة التي يجب تجنبها مع متلازمة تكيس المبايض

يعد الحفاظ على نظام غذائي سليم أمرًا ضروريًا للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض. يمكن أن يؤثر نظامك الغذائي على التحكم في الوزن وإنتاج الإنسولين والمقاومة، وهو أمر مهم لحالة متلازمة تكيس المبايض.

1. الأطعمة المصنعة

تعد الأطعمة المصنعة مثل المعجنات والأرز والخبز تحتوي على دقيق مكرر وكربوهيدرات ليست جيدة لمتلازمة تكيس المبايض. يمكن أن يزيد من إنتاج الإنسولين في الجسم ويؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

2. الأطعمة السكرية

يتكون السكروز أو السكر من 50٪ جلوكوز و 50٪ فركتوز، مما قد يعطل تنظيم الإنسولين في الجسم ويسبب الالتهاب. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الفركتوز إلى تدهور حاجز الأمعاء والتسبب في حدوث تسمم داخلي.

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3. الكربوهيدرات

يمكن أن تكون الأطعمة الكربوهيدراتية بشكل عام من نوعين: بسيطة أو معقدة. الكربوهيدرات البسيطة متاحة دائمًا بسهولة، مثل الفركتوز والجلوكوز والسكروز وما إلى ذلك، في حين أن الكربوهيدرات المعقدة هي اللبنات الأساسية لأي طعام نشوي.

يمكن لهذه الأطعمة أن تدخل الدم، وتزيد من التمثيل الغذائي عن طريق هضم الجلوكوز. لكن زيادة معدل الجلوكوز في جسمك يمكن أن يجعل متلازمة تكيس المبايض أسوأ من خلال التسبب في مقاومة الإنسولين.

لذلك من الأفضل دائمًا تجنب الأطعمة مثل المعكرونة والبطاطس المقلية والأرز الأبيض وما إلى ذلك، والتي تعد المصدر الرئيسي للكربوهيدرات لتحسين حالتك.

4. الكافيين

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يمكن أن يزيد الكافيين من مستوى هرمون الإستروجين في جسمك. بينما في متلازمة تكيس المبايض، يوجد بالفعل اضطراب في مستويات الهرمون.

يمكن أن تؤدي هذه الزيادة المفاجئة في مستويات الهرمون إلى تعقيد الموقف وتسبب المزيد من الضرر. لذلك يُنصح جميع النساء اللاتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض بتجنب أي مادة غذائية تحتوي على مادة الكافيين.

5. الأطعمة المقلية

يمكن للأطعمة المقلية دائمًا زيادة احتمالية زيادة الوزن. كما أنها ترفع مستوى السكر في الدم وتسبب الانتفاخ. تعتبر مشاكل المعدة أمرًا عاديًا بين الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المقلية بانتظام. كل هذه الحالات ضارة بشخص مصاب بمتلازمة تكيس المبايض وتؤدي إلى تدهور حالته الصحية.

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6. اللحوم الحمراء

يمكن أن يقلل تناول اللحوم الحمراء، من مستوى هرمون البروجسترون وهو هرمون أساسي ضروري لدورة الحيض الصحية والحمل.

يمكن أن يسبب نقص هذا الهرمون العديد من المشاكل مثل التقلبات المزاجية، وعدم انتظام الدورة الشهرية، والإجهاض، وعدم القدرة على الحمل، وما إلى ذلك. كما أن اللحوم الحمراء تحتوي أيضًا على دهون ضارة تعزز زيادة الوزن أيضًا.

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المصدر: موقع dietsmealplan