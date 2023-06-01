أسباب الإمساك وطرق علاجه فورًا بـ4 مشروبات طبيعية

بيروت - نادين محمد - كثير من السيدات يعانين من الإمساك؛ خاصة السيدات اللواتي يتبعن حمية غذائية معينة نتيجة تغير نوعية الطعام التي كانت معتادة، وقد يحدث الإمساك نتيجة بطء حركة الأمعاء، ويكمن دور هذا المقال الذي نقدمه لك سيدتي، في التعرف على أسباب الإمساك باستفاضة، وأفضل الطرق الطبيعية لعلاج الإمساك في المنزل.

أسباب حدوث الإمساك

الصورة من freepik​​​​​

اضطرابات الجهاز الهضمي

حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي وبطء حركة الأمعاء، من أهم الأسباب المؤدية للإمساك.

أمراض تسبب الامساك

هناك بعض الأمراض التي تسبب الإمساك، مثل: مرض القولون، وسرطان القولون.

التوتر والقلق

التوتر والإجهاد والتعب بشكل عام، يسبب خللاً في المعدة، يؤدي لحدوث الإمساك.

الصورة من freepik

تناول منتجات الألبان

كثرة تناول منتجات الألبان، يتسبب في حدوث الإمساك.

عدم تناول المياه

قلة تناول المياه يسبب الإمساك؛ لذا من الضروري تناول ما لايقل عن ٨ أكواب مياه بشكل يومي.

تناول الأطعمة الجافة

تناول الأطعمة الجافة الخالية من الألياف، يسبب الإمساك.

الحمل

الصورة من freepik

الإمساك من أكثر المشاكل الصحية التي تعاني منه الغالبية العظمى من السيدات.

قد يهمك أيضاً هل الموز يسبب أم يخفف الإمساك؟

طرق لعلاج الإمساك فوراً في المنزل:



1- مشروب الحلبة والزنجبيل

الصورة من freepik

تحتوي الحلبة على العديد من العناصر الغذائية الهامة، مثل: البروتينات، والألياف، والدهون، ومضادات الأكسدة، التي تعالج الإمساك سريعاً.

المكونات المطلوبة لتحضير هذا المشروب:

كوب ماء.

ملعقة صغيرة حلبة.

½ ملعقة صغيرة من شرائح الزنجبيل.

طريقة إعداد وتطبيق المشروب:

اخلطي الحلبة والزنجبيل جيداً، وضعيهم في الماء المغلي، ثم اتركيه لمدة ساعة حتى تتجانس المكونات، وتناولي المشروب مرة واحدة يومياً.



2- مشروب بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز

المكونات المطلوبة لتحضير المشروب:

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ربع كوب من الماء الدافئ.

طريقة إعداد وتطبيق المشروب:

اخلطي ملعقة صغيرة من صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) مع ربع كوب من الماء الدافئ، ثم اشربي الخليط سريعاً.

3- مشروب عصير الليمون مع زيت الزيتون

تعمل مكونات هذا المشروب على تحفيز حركة الجهاز الهضمي، وتحسين عمل القولون، وبالتالي يعالج الإمساك.

المكونات اللازمة لتحضير المشروب:

ملعقة من زيت الزيتون.

نصف كوب من عصير الليمون.

طريقة الإعداد والتطبيق:

اخلطي المكونين جيداً، وتناوليه صباحاً على معدة فارغة قبل تناول الإفطار بنصف ساعة، ولمدة ٣ أيام.



4- الليمون الدافئ

الصورة من freepik

يعمل الليمون على تحسين عملية الهضم، وإمداد الجسم بكمية كبيرة من السوائل التي تعالج الإمساك سريعاً.

ما رأيك تجربة وصفات طبيعية لتحسين الهضم

طريقة إعداد وتطبيق الليمون الدافئ:

أحضري كوباً من الماء المغلي مع عصير ليمونة، وامزجيهم جيداً، ثم تناولي هذا المشروب مرة في الصباح على معدة فارغة وقبل تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة، ومرة قبل الذهاب إلى النوم.

5- أطعمة غنية بالألياف لعلاج الإمساك

كالبروكلي والفاصوليا والتوت والمشمش والكمثرى والتفاح والمكسرات.

قد يهمك أيضاً الاطلاع على علاج الامساك عند الاطفال واسبابه