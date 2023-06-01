شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب فرط الحركة عند النساء.. الأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) هو اضطراب نمو عصبي شائع يتعارض مع الأداء اليومي ويمكن أن يسبب مشاكل في العمل والمدرسة وفي علاقاتك. في النساء والمراهقات.

أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عادة ما تنطوي على قلة الانتباه أكثر من أعراض ADHD "الكلاسيكية" لفرط النشاط والاندفاع التي غالبا ما تظهر من قبل الرجال والفتيان. تميل النساء المصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أيضًا إلى الإبلاغ عن المزيد من أعراض القلق والاكتئاب، وفقا لما نشره موقع helpguide.

والفوارق بين الجنسين في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أصبحت الآن مفهومة بشكل أكثر وضوحًا ، كما تتم معالجة التحسينات في خيارات التشخيص والعلاج للنساء. لا يجب أن تؤثر تحديات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على الأداء الوظيفي أو نوعية حياتك. إذا كنت امرأة أو فتاة مراهقة مصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، فهناك أمل ومساعدة ودعم متاح. وهناك أدوات يمكنك استخدامها للتحكم في أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والعيش حياة أكثر إرضاءً وإنتاجية.

أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند النساء

على الرغم من أن أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تبدأ عادةً في مرحلة الطفولة ، فقد لا يتم التعرف عليها بالنسبة للعديد من النساء حتى سن المراهقة أو البلوغ. ربما تم تشخيص طفلك مؤخرًا وتعرفت على نفس الأعراض في نفسك. أو ربما أصبحت الإحباطات الناتجة عن التعايش مع اضطراب غير مُعالج أمرًا لا يمكن تجاهله.

كما هو الحال مع الفتيات ، قد لا تظهر النساء المصابات باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط أو الاندفاع أو الاضطراب مثل الذكور المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، مما يعني أنه غالبًا ما يتم إغفال الأعراض أو تشخيصها بشكل خاطئ. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن هذه الأعراض لا تظهر في بعض الأحيان عند النساء.

أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتغيرات الهرمونية

بينما تميل أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى الانخفاض مع تقدمك في السن ، يمكن أن تختلف أنواع وشدة الأعراض أيضًا في أوقات مختلفة من حياة المرأة. على سبيل المثال ، نتيجة للتغيرات الهرمونية ، قد تتفاقم بعض أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط أثناء الدورة الشهرية أو الحمل أو انقطاع الطمث.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى إثارة أو تفاقم الأعراض العاطفية ، مثل التهيج وتقلب المزاج وعدم الرضا العام عن الحياة.

الاضطرابات المتزامنة

يمكن أن تجعلك الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، خاصة عندما لا يتم تشخيصها أو علاجها ، تشعر بالقلق والتوتر معظم الوقت. قد يفسر هذا سبب شيوع كل من القلق والاكتئاب لدى النساء المصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أكثر من الرجال.

قلق. يصعب أحيانًا التمييز بين القلق واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. تتداخل بعض الأعراض ، مثل صعوبة التركيز والشعور بالضيق ومشاكل النوم. لكن هناك أيضًا عددًا من الاختلافات المميزة. النسيان والارتباك والتلمل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لا يصاحبهما عادة القلق. وبالمثل ، فإن الشعور المستمر بالقلق ، والفزع ، والعصبية ، وسرعة التنفس مع اضطرابات القلق ليست من السمات المميزة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

اكتئاب. يوجد أيضًا بعض أوجه التشابه بين الاكتئاب واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. كلتا الحالتين تجعلك أكثر نسيانًا ، وغير متحمس ، وغير قادر على التركيز. الفرق الرئيسي هو أن الحالة المزاجية للاكتئاب وأعراضها أكثر حدة وطويلة الأمد من أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.

الأكل المضطرب. في حين أن كلا من الرجال والنساء المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة باضطرابات الأكل ، تميل النساء إلى زيادة معدل الإصابة بفقدان الشهية والشره المرضي . قد يساهم السلوك الاندفاعي في عادات الأكل غير الصحية. في الوقت نفسه ، يمكن أن يؤدي تناول الطعام غير الصحي إلى تفاقم أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.

نصائح لإدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

مارس الرياضة والتأمل لزيادة التركيز والتركيز

بالإضافة إلى تحسين مزاجك ، يمكن أن يساعد النشاط البدني أيضًا في التحكم في أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى إطلاق النواقل العصبية مثل الدوبامين التي تساعد على زيادة الانتباه والتركيز. يمكن أن تؤدي التمارين أيضًا إلى حرق الطاقة الزائدة ، وتخفيف التوتر والقلق ، والقضايا الشائعة الأخرى لدى النساء المصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

استهدف 4 إلى 5 جلسات أسبوعيًا لمدة 30 دقيقة تقريبًا كل يوم. ليس عليك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. يمكنك تجربة تمارين الأيروبيك أو القلب في المنزل أو المشي أو الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة بالخارج. لجعلها تجربة اجتماعية أكثر ، جرب الرقص أو اليوجا أو دروس جماعية مثل البيلاتيس أو ممارسة الرياضات الجماعية.

وأضف عنصر اليقظة لتحسين ذاكرتك ومدى انتباهك وقدرتك على التركيز. أثناء ممارسة الرياضة ، بدلاً من التركيز على الموسيقى أو مشاهدة التلفزيون ، حاول التركيز على جسدك أثناء تحركه - الطريقة التي تتأرجح بها ذراعيك أثناء المشي ، على سبيل المثال ، أو الشعور بالرياح على وجهك. ابق في اللحظة الحالية ، وخذ الوقت الكافي لملاحظة ما تفعله تمامًا. غالبًا ما يتم دمج اليقظة في إجراءات اليوجا والتاي تشي.

تأمل اليقظة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه .. يمكن أن يكون تأمل اليقظة وسيلة فعالة للغاية ليس فقط لتحسين التركيز والانتباه وقدرتك على مقاومة المشتتات ، ولكن أيضًا لتقليل الاندفاع وإدارة عواطفك بشكل أفضل.