شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آثار جانبية مدهشة للحبهان يجب معرفتها..منها انخفاض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحبهان المعروف باسم " الهيل"، من التوابل الخضراء ذات شعبية كبيرة، على الرغم من فوائده، إلا أن الآثار الجانبية للحبهان حقيقية ويجب أن تكون على دراية بها قبل أن تضعه في أطباقك، وإليك الآثار الجانبية المحتملة لتناول الحبهان، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

9 آثار جانبية محتملة لتناول الحبهان:

1. ردود الفعل التحسسية

في حين أنه نادرًا ، قد يصاب بعض الأفراد بردود فعل تحسسية تجاه الحبهان، قد تشمل الأعراض الحكة والشرى وتورم الوجه أو الحلق وصعوبة التنفس.

2. اضطرابات الجهاز الهضمي

الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي، قد يعاني بعض الأفراد من أعراض مثل حرقة المعدة أو عسر الهضم أو الانتفاخ أو الإسهال، يُنصح بتناوله باعتدال لمنع حدوث مثل هذه المشكلات.

3. انخفاض ضغط الدم

من المعروف أن الحبهان يمتلك خصائص خافضة للضغط ، في حين أن هذا يمكن أن يكون مفيدًا للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، يجب على أولئك الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم بالفعل توخي الحذر لتجنب المزيد من الانخفاضات.

4. التدخل في الأدوية

الهيل يحتوي على مركبات قد تتفاعل مع بعض الأدوية ، إذا كنت تتناول أدوية مسيلة للدم أو أدوية لمرض السكري ، فمن المهم استشارة الطبيب قبل تناول الهيل بانتظام لمنع أي مضاعفات محتملة.

5. التأثيرات الهرمونية

تشير بعض الدراسات إلى أن الحبهان قد يكون له تأثيرات هرمون الاستروجين ، والتي يمكن أن تؤثر على مستويات الهرمونات في الجسم ،يجب على الأفراد الذين يعانون من حالات حساسة للهرمونات ، مثل سرطان الثدي أو الرحم ، استخدام الهيل بحذر وطلب المشورة الطبية.

6. تهيج الجلد

يمكن أن يسبب حساسية الجلد أو تهيجًا لدى بعض الأفراد، إذا لاحظت أي ردود فعل سلبية على الجلد ، فتوقف عن الاستخدام.

7. الجهاز التنفسي

يمكن أن يؤدي استنشاق مسحوق الحبهان إلى تهيج الجهاز التنفسي لدى الأفراد الحساسين ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي ، مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية المزمن ، تجنب التعرض المفرط لأبخرة الحبهان.

8. تفاعلات سكر الدم

قد يؤثر الحبهان على مستويات السكر في الدم ، مما قد يؤثر على الأشخاص المصابين بداء السكري أو أولئك الذين يخضعون لعملية جراحية ، يُنصح بمراقبة نسبة السكر في الدم عن كثب في حالة تناوله بكميات كبيرة