شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أفضل نظام غذائي لمرض السكري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سواء كنت تحاول منع مرض السكري أو السيطرة عليه ، فإن احتياجاتك الغذائية هي نفسها تقريبًا مثل أي شخص آخر ، لذلك لا يلزم تناول أطعمة خاصة. لكن عليك الانتباه إلى بعض خياراتك الغذائية - وأبرزها الكربوهيدرات التي تتناولها. في حين أن اتباع نظام غذائي متوسطي أو أي نظام غذائي صحي للقلب يمكن أن يساعد في ذلك ، فإن أهم شيء يمكنك القيام به هو إنقاص القليل من الوزن، وفقا لما نشره موقع وفقا لما نشره موقع betterhealth.

ويمكن أن يساعدك فقدان 5٪ إلى 10٪ فقط من وزنك الإجمالي على خفض نسبة السكر في الدم وضغط الدم ومستويات الكوليسترول. يمكن أن يكون لفقدان الوزن وتناول الطعام الصحي أيضًا تأثير عميق على مزاجك وطاقتك وشعورك بالرفاهية. يتضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى السكري تقريبًا ، وهم أكثر عرضة للإصابة باضطرابات نفسية مثل الاكتئاب.

لكن معظم حالات داء السكري من النوع 2 يمكن الوقاية منها ويمكن حتى عكس بعضها. حتى إذا كنت قد أصبت بالفعل بمرض السكري ، فلم يفت الأوان بعد لإجراء تغيير إيجابي. من خلال تناول الطعام الصحي ، وزيادة النشاط البدني ، وفقدان الوزن ، يمكنك تقليل الأعراض. إن اتخاذ خطوات للوقاية من مرض السكري أو السيطرة عليه لا يعني العيش في حالة من الحرمان ؛ يعني تناول نظام غذائي لذيذ ومتوازن يعزز طاقتك ويحسن مزاجك. لست مضطرًا للتخلي عن الحلويات تمامًا أو الاستسلام طوال حياتك من الطعام اللطيف.

أكبر خطر للإصابة بمرض السكري: دهون البطن

تعد زيادة الوزن أو السمنة أكبر عامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع 2. ومع ذلك ، فإن مخاطرك تكون أعلى إذا كنت تميل إلى حمل وزنك حول بطنك على عكس الوركين والفخذين. يحيط الكثير من دهون البطن بأعضاء البطن والكبد وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمقاومة الأنسولين. أنت في خطر متزايد للإصابة بمرض السكري إذا كنت:

ومن المرجح أن تزيد السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها من الفركتوز (الموجود في المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية والطاقة والمشروبات الرياضية ومشروبات القهوة والأطعمة المصنعة مثل الكعك والكعك والحبوب والحلوى) وزناً حول بطنك. التقليل من الأطعمة السكرية يمكن أن يعني نحافة الخصر بالإضافة إلى انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري.

التخطيط لنظام غذائي خاص بمرض السكري

لا يجب أن يكون النظام الغذائي لمرضى السكري معقدًا ولا يتعين عليك التخلي عن جميع الأطعمة المفضلة لديك. تتمثل الخطوة الأولى لاتخاذ خيارات أكثر ذكاءً في فصل الأساطير عن الحقائق المتعلقة بتناول الطعام للوقاية من مرض السكري أو السيطرة عليه.

أساطير وحقائق حول مرض السكري والنظام الغذائي

الخرافة: يجب تجنب السكر بأي ثمن.

حقيقة: يمكنك الاستمتاع بأطباقك المفضلة طالما أنك تخطط بشكل صحيح وتحد من السكريات المخفية. لا يجب أن تكون الحلوى محظورة طالما أنها جزء من خطة وجبات صحية.

الأسطورة: عليك أن تقلل من تناول الكربوهيدرات.

الحقيقة: إن نوع الكربوهيدرات التي تتناولها وكذلك حجم الحصة أمر أساسي. ركز على الكربوهيدرات من الحبوب الكاملة بدلاً من الكربوهيدرات النشوية لأنها غنية بالألياف ويتم هضمها ببطء ، مما يحافظ على مستويات السكر في الدم متساوية.

الخرافة: ستحتاج إلى وجبات خاصة لمرضى السكري.

الحقيقة: مبادئ الأكل الصحي هي نفسها - سواء كنت مصابًا بالسكري أم لا. لا تقدم الأطعمة باهظة الثمن لمرضى السكري عمومًا أي فائدة خاصة.

الخرافة: النظام الغذائي الغني بالبروتين هو الأفضل.

حقيقة: أظهرت الدراسات أن تناول الكثير من البروتين ، وخاصة البروتين الحيواني ، قد يتسبب في الواقع في مقاومة الأنسولين ، وهو عامل رئيسي في مرض السكري. يشمل النظام الغذائي الصحي البروتين والكربوهيدرات والدهون. تحتاج أجسامنا الثلاثة لتعمل بشكل صحيح. المفتاح هو نظام غذائي متوازن.