شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجني الفوائد الصحية من المشي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في المرة القادمة التي تجري فيها فحصًا طبيًا، لا تتفاجأ إذا أعطاك طبيبك وصفة طبية للمشي. نعم ، يتم الآن وصف هذا النشاط المألوف جنبًا إلى جنب مع أشكال أخرى من النشاط البدني المنتظم، ويمكن أن يكون للمشي تأثير أكبر على مخاطر الأمراض والحالات الصحية المختلفة أكثر من مجرد أي علاج آخر متاح لك بسهولة، وفقا لما نشره موقع helpguide .

وعلاوة على ذلك ، فهو مجاني وليس له أي آثار جانبية سلبية. المشي لمدة 2.5 ساعة في الأسبوع - أي 21 دقيقة فقط في اليوم - يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30٪. بالإضافة إلى ذلك ، فقد تبين أيضًا أن هذا النشاط الذي يمكن القيام به في أي مكان ، والذي لا يتطلب استخدام معدات ، يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري والسرطان ، ويخفض ضغط الدم والكوليسترول ، ويحافظ على صحتك الذهنية. حتى رحلة قصيرة سريعة لمدة دقيقة واحدة تؤتي ثمارها. وجدت دراسة أجرتها جامعة يوتا في عام 2014 أنه مقابل كل دقيقة من المشي السريع الذي تقوم به النساء على مدار اليوم ، فإنهن يقللن من خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 5٪. لا مزيد من الأعذار "ليس لدي وقت"!

المشي: شكل مثالي من التمارين

هل سبق لك أن قررت في يوم رأس السنة الجديدة أن تبدأ في ممارسة المزيد من التمارين - فقط لتجد أنه لم يكن لديك الوقت أو لا يمكنك تحمل تكاليف الدروس أو الدروس أو رسوم الصالة الرياضية باهظة الثمن؟ ربما كانت المخاوف بشأن الإصابات تجعلك على الهامش. يمكن أن يكون المشي هو السبيل الوحيد للحفاظ على الدقة. إليكم السبب:

أنت تعرف بالفعل كيف تفعل ذلك. فقط ضع قدم واحدة أمام الأخرى. لا يوجد منحنى تعليمي كما لو كنت قد بدأت نشاطًا جديدًا ، مثل Zumba أو التنس.

يمكنك أن تفعل ذلك في أي مكان. اخرج من الباب الأمامي الخاص بك. تمشى من مكان عملك. يمكنك التجول في المناطق التي تتردد عليها ، مثل محل البقالة أو مركز التسوق أو مكان العبادة أو منازل الأصدقاء والعائلة.

لا تحتاج إلى أي معدات خاصة. إذا كنت تمشي لممارسة الرياضة ، فمن الأفضل أن يكون لديك زوج مريح من الأحذية ، ويفضل أن يكون حذاءًا رياضيًا. لكن هذا كل شيء! في حين أن هناك بعض الملابس والأدوات التي يمكن أن تجعل المشي أكثر متعة ، إلا أنها ليست ضرورية.

إنه لطيف على ركبتيك وبقية جسمك. على عكس الركض ، يمكنك إبقاء قدم واحدة على الأرض في جميع الأوقات أثناء المشي ، مما يجعلها نوعًا من التمارين منخفضة التأثير وصديقًا للمشترك.

المشي ليس صحيًا وسهلاً فحسب ، بل إنه ممتع أيضًا، وبالنسبة لبعض الناس ، فإن التمرين يشبه الكدح. لكن مع المشي ، يمكنك أن تدلل نفسك بعدة طرق.

يمكنك فعل ذلك مع الآخرين. ادعُ العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل للانضمام إليك في نزهة على الأقدام. إنها طريقة رائعة للحاق بالركب أو التعرف على شخص أفضل. وإذا كنت بحاجة إلى إجراء محادثة صعبة مع شخص ما ، فحاول القيام بذلك أثناء المشي. يمكن للخطو جنبًا إلى جنب أن يجعل المناقشات أسهل لأنك أكثر استرخاءً من الجلوس وجهاً لوجه.

يمكنك الحصول على وقت "أنا". يمكن أن يكون الخروج بمفردك طريقة جيدة للهروب من المطالب والتوقعات التي تشغل الكثير من وقتك. أثناء التنزه ، يمكنك تصفية رأسك والاسترخاء والتفكير. يمكن أن يكون وقت "أنا" ثمينًا ، مما يسمح لك بالعودة منتعشًا.

يمكنك الاستمتاع بجرعة من الطبيعة. تشير الدراسات إلى أن قضاء الوقت في الحدائق أو بالقرب من المياه يمكن أن يعزز مزاجك. المشي هو وسيلة رائعة للخروج في الطبيعة.

يمكنك الحصول على منظور جديد. يختلف العالم عندما تشاهده بسرعة 3 ميل في الساعة بدلاً من 25 أو 30 ميلاً في الساعة. قد تكتشف متجرًا مثيرًا للاهتمام أو تراقب الهندسة المعمارية المعقدة أو تقابل شخصًا ودودًا.