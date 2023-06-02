شكرا لقرائتكم خبر عن من تقوية المناعة إلى تحسين الخصوبة ..اعرف فوائد تناول بلح البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بلح البحر من المأكولات البحرية المقشرة التي تحتوى على مخزن للمواد الغذائية ويقترحون خبراء التغذية بتضمينها في النظام الغذائي للحصول على العديد من الفوائد الصحية، في حين أن هناك حوالي 17 نوعًا صالحًا للأكل من بلح البحر ، يجب أن تستهلكه باعتدال لمنع أي آثار سلبية على صحتك، وإليك أفضل الفوائد ، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

القيمة الغذائية لبلح البحر

1. يحسن صحة القلب

بلح البحر مليء بالعناصر الغذائية الصحية للقلب مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل DHA و EPA المعروف أنهما ينظمان وظائف القلب، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، قد يكون نوع الدهون الصحية الموجودة في بلح البحر مفيدًا في ضمان وظائف القلب الصحية.

2. يقلل من فرص الإصابة بالتهاب المفاصل

تعمل المركبات المضادة للالتهابات في بلح البحر الأخضر على تقليل الالتهاب في الأنسجة والعضلات ، وبالتالي تخفيف أعراض هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

3. يساعد في تخفيف آلام المفاصل

يحتوي بلح البحر الأخضر على نسبة عالية من الحديد والبيتين والجليكوزامينوجليكان ، وبعضها معروف بتخفيف آلام المفاصل وتيبسها ،إذا كنت تعاني من آلام أو تصلب في المفاصل ، فقد يساعد تضمين بلح البحر الأخضر في نظامك الغذائي في تقليل آلام المفاصل وتيبسها.

4. يقوي الأسنان

قد يؤدي الاستهلاك المنتظم لبلح البحر إلى تحسين صحة الفم وتقوية أسنانك، يحتوي على كمية ملحوظة من الكالسيوم الذي يحسن قوة أسنانك وعظامك، يقال إن المعادن الصحية في بلح البحر توفر الدعم المطلوب بشدة للثة والأنسجة المحيطة بالأسنان .

5. يقوي المناعة

نظام المناعة الخاص بك هو نظام الدفاع الطبيعي لجسمك الذي يحمي جسمك من مجموعة متنوعة من العدوى والأمراض، قد يحسن قدرة جسمك على محاربة مجموعة من العدوى والإنفلونزا والحساسية والأمراض.

6. يعزز صحة الجهاز العصبي

قد يساعد تناول بلح البحر في تحسين أداء الجهاز العصبي في جسمك، تعمل المركبات النشطة في بلح البحر الأخضر على تحفيز العضلات والأنسجة والأعضاء والخلايا في الدماغ لتسهيل الوظائف المعرفية الأفضل .

7. قد يساعد في تحسين الخصوبة

يعد بلح البحر غذاءً جيدًا للرجال والنساء الذين يعانون من مشاكل الخصوبة ، يقال إن العضلات الخضراء تعمل على تحسين لزوجة سدادة مخاط عنق الرحم لدى النساء ونوعية السائل المنوي عند الرجال.

8. يحمي من فقر الدم

قد يؤدي نقص الحديد في جسمك إلى الإصابة بفقر الدم ، والذي يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك العامة، بلح البحر الأخضر يحتوي على كميات كبيرة من الحديد.