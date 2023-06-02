شكرا لقرائتكم خبر عن جربى شرب ماء أوراق الكزبرة لإنقاص الوزن.. فعال بشكل سريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوراق الكزبرة هي الخيار الأفضل لتعزيز المظهر البصري للأطعمة والمشروبات، حيث إنها مليئة بالعديد من العناصر الغذائية والخصائص التي تجعلها إضافة صحية لنظامك الغذائي، بما في ذلك نظام غذائي لفقدان الوزن ، وإليك طريقة شرب ماء أوراق الكزبرة، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

هل ماء أوراق الكزبرة مفيد للصحة؟يوفر الماء الممزوج بأوراق الكزبرة العديد من المزايا:

أوراق الكزبرة مليئة بفيتامين أ وفيتامين ج ومضادات الأكسدة ، مما يجعل المشروب مقويًا جيدًا للمناعة.

تحتوي الكزبرة على ما يصل إلى أحد عشر نوعًا من الزيوت الأساسية وستة أنواع من الأحماض، والتي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم والجلد والشعر.

تحتوي مياه الكزبرة على الحديد من الأوراق وهي مفيدة لفقر الدم.

توفر مياه الكزبرة خصائص التبريد الطبيعية لمساعدة الجسم على البقاء رطبًا.

أضف الكزبرة المفرومة إلى كوب الماء.

الفوائد المذهلة للكزبرة لفقدان الوزن: 1. يساعد في الهضم:

الجهاز الهضمي الجيد مهم لفقدان الوزن، من المعروف أن أوراق الكزبرة تحفز إفراز الإنزيمات والعصائر الهضمية ، مما يعزز الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

2. يعزز الأيض:

تحتوي أوراق الكزبرة على مركب يسمى كيرسيتين ، والذي يحفز عملية التمثيل الغذائي ويزيد من معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية، من خلال استهلاك ماء أوراق الكزبرة ، يمكنك إعطاء دفعة طبيعية لعملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن بشكل أسرع.

3. يقمع الشهية:

تتمتع أوراق الكزبرة بخصائص طبيعية تمنع الشهية، عند تناوله في شكل ماء الكزبرة ، يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة ، مما يحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والوجبات الخفيفة غير الضرورية.

4. يضبط مستويات السكر في الدم:

غالبًا ما تؤدي مستويات السكر في الدم غير المستقرة إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام بشكل مفرط، يساعد ماء أوراق الكزبرة على تنظيم مستويات السكر في الدم ، ومنع التقلبات في مستويات السكر في الدم والتحكم في شهيتك.

5. يعمل كمدر طبيعي للبول:

يتسبب احتباس الماء في الانتفاخ وزيادة الوزن، تعتبر أوراق الكزبرة من المواد المدرة للبول بطبيعتها ، حيث تعمل على إزالة السوائل الزائدة من الجسم، ماء الكزبرة هو أيضًا مشروب رائع للتخلص من السموم ويطرد السموم من الجسم ، مما يساعد مرة أخرى في إنقاص الوزن.

كيف تشرب ماء الكزبرة لانقاص الوزن؟

عليك فقط نقع حفنة من الكزبرة المفرومة في الماء وتبريدها طوال الليل، واشربه في صباح اليوم التالي ويفضل على معدة فارغة، طريقة أخرى لصنع ماء أوراق الكزبرة هي طحن نصف كوب من الأوراق بكوب واحد من الماء وشربها طازجة.