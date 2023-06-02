شكرا لقرائتكم خبر عن من تحفيز نمو الشعر إلى تقليل التوتر.. فوائد تناول "شاى إكليل الجبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إكليل الجبل المعروف باسم "روز مارى" هو عشب عطري ومتعدد الاستخدامات، مليء بالفوائد الصحية مثل تقوية الذاكرة ، ودعم الهضم ، والإجراءات المضادة للالتهابات ، والخصائص المحتملة المضادة للسرطان.

ويحتوي إكليل الجبل على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا ، بما في ذلك حمض الروزمارينيك وحمض الكافيين والزيوت الأساسية مثل سينول ، ممكن أن يوفر دمج إكليل الجبل في نظامك الغذائي أو تناول شاي إكليل الجبل مجموعة واسعة من الفوائد ، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

أهم 8 فوائد صحية مذهلة لشاي إكليل الجبل

1. له خصائص مضادة للأكسدة

أظهرت الدراسات أن إكليل الجبل يحتوي الفينول الكلي ،مضادات الأكسدة بعد الغليان لمدة 15 دقيقة ،تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي على حماية خلايا الجسم من الأكسدة التي تسببها الجذور الحرة ، وبالتالي تدعم الصحة العامة.

2. له خصائص مضادة للميكروبات

يمكن أيضًا العثور على فوائد شاي إكليل الجبل في خصائصه المضادة للميكروبات ، والتي يمكن أن تساعد في الوقاية من بعض أنواع العدوى وعلاجها ، يُعتقد أن الشاي يساعد على الهضم ، ويخفف من الأعراض مثل عسر الهضم والانتفاخ .

3. قد يساعد في تعزيز صحة الدماغ

تشير بعض الدراسات إلى أن شاي إكليل الجبل قد يكون له فوائد معرفية ، ويحتمل أن يعزز الذاكرة والوظيفة المعرفية ، قد يكون لها أيضًا خصائص مضادة للالتهابات ، والتي يمكن أن تكون مفيدة للأفراد الذين يعانون من حالات التهابية.

4. قد يساعد في إدارة الوزن

شاي إكليل الجبل مليء بمكونات كيميائية نباتية تساعد على إعاقة وظيفة الليباز - وهو إنزيم البنكرياس المسؤول عن تكسير الدهون إلى دهون، نتيجة لذلك ، يتم منع تكسير الدهون ، مما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء ويحتمل أن يمنع الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.

5. قد يساعد في منع السرطان

يحتوي إكليل الجبل على مركبات صحية مثل حمض الروزمارينيك وحمض الكافيين ، والتي قد تساعد في دعم علاج السرطان، يوجد حمض الكافيين بشكل خاص في شاي إكليل الجبل. يمتلك كل من حمض الروزمارينيك وحمض الكافيين خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للتكاثر تحارب الجذور الحرة الضارة وتقوي جهاز المناعة في الجسم .

6|. يساعد في تخفيف التوتر

يمكن أن يكون لدمج شاي إكليل الجبل في نظامك الغذائي تأثير كبير على مستويات التوتر لديك. تحتوي الأحماض Ursolic و Rosmarinic الموجودة في شاي إكليل الجبل على خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للاكتئاب تساعد على تجديد شباب الجسم وتهدئة عقولنا.

7. قد يحسن صحة الجلد

شاي إكليل الجبل مليء بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية المضادة للميكروبات التي تساعد في الحفاظ على البشرة صحية ومتوهجة. يمكن أن يساعدك شرب شاي إكليل الجبل أو استخدامه موضعيًا في علاج الالتهابات البكتيرية وحب الشباب والبثور والالتهابات الفطرية بشكل فعال.

8. قد يحفز نمو الشعر

أولئك الذين يبحثون عن علاج لتساقط الشعر يمكنهم جني فوائد شاي إكليل الجبل، يمكنك استخدام إكليل الجبل لشطف شعرك ومحاربة العديد من المشاكل مثل تساقط الشعر وقشرة الرأس والشيب وما إلى ذلك، يحتوي إكليل الجبل على خصائص مضادة للأكسدة تساعد في التنظيف الشامل لفروة الرأس ومنع أي تراكم ، مما يجعلك أكثر نعومة وصحة .