شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن علاج اضطرابات الأكل والتعافي منها ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ طريق التعافي من اضطراب الأكل بالاعتراف بأن لديك مشكلة. قد يكون هذا الاعتراف صعبًا ، خاصة إذا كنت لا تزال متمسكًا بالاعتقاد - حتى في الجزء الخلفي من عقلك - بأن فقدان الوزن هو مفتاح سعادتك وثقتك بنفسك ونجاحك. حتى عندما تفهم أخيرًا أن هذا ليس صحيحًا ، فلا يزال من الصعب كسر العادات القديمة، وفقا لما نشره موقع helpguide

ومثلما يمكن لأي شخص أن يصاب باضطراب في الأكل ، كذلك يمكن لأي شخص أن يتحسن. ومع ذلك ، فإن التغلب على اضطراب الأكل هو أكثر من مجرد التخلي عن سلوكيات الأكل غير الصحية. يتعلق الأمر أيضًا بتعلم طرق جديدة للتعامل مع الألم العاطفي وإعادة اكتشاف من أنت بما يتجاوز عادات الأكل والوزن وصورة الجسم.

يتضمن التعافي الحقيقي من اضطراب الأكل تعلم ما يلي:

استمع لمشاعرك.

استمع إلى جسدك.

تقبل نفسك.

حب نفسك.

قد يبدو هذا كثيرًا يجب معالجته ، لكن تذكر فقط أنك لست وحدك. المساعدة متوفرة والانتعاش في متناول يدك. مع الدعم والإرشاد المناسبين ، يمكنك التحرر من النمط المدمر لاضطراب الأكل لديك ، واستعادة صحتك ، والعثور على المتعة في الحياة مرة أخرى.

بمجرد أن تقرر إجراء تغيير ، فإن الانفتاح على المشكلة يعد خطوة مهمة على طريق التعافي. قد تشعر بالخوف أو الإحراج عند طلب المساعدة في حالة اضطراب الأكل ، لذلك من المهم اختيار شخص يدعمك ويستمع إليك حقًا دون الحكم عليك أو رفضك. قد يكون هذا صديقًا مقربًا أو أحد أفراد العائلة أو قائدًا شابًا أو مدرسًا أو مستشارًا مدرسيًا تثق به. أو قد تشعر براحة أكبر عند الاستعانة بمعالج أو طبيب.

اختر الوقت والمكان المناسبين. لا توجد قواعد صارمة وسريعة لإخبار شخص ما عن اضطراب الأكل لديك. لكن كن حذرًا بشأن اختيار الوقت والمكان المناسبين - من الناحية المثالية في مكان خاص حيث لن يتم التعجيل بك أو مقاطعتك.

بدء المحادثة. هذا يمكن أن يكون الجزء الأصعب. تتمثل إحدى طرق البدء في القول ببساطة ، "لدي شيء مهم لأخبرك به. من الصعب بالنسبة لي أن أتحدث عن هذا ، لذا فإن الأمر يعني الكثير إذا كنت تتحلى بالصبر وتسمعني ". من هناك ، قد ترغب في التحدث عن وقت بدء اضطراب الأكل لديك ، والمشاعر والأفكار والسلوكيات التي ينطوي عليها ، وكيف أثر هذا الاضطراب عليك.

كن صبوراً. سيكون لدى صديقك أو أحد أفراد أسرتك رد فعل عاطفي خاص به لمعرفة المزيد عن اضطراب الأكل لديك. قد يشعرون بالصدمة ، والعجز ، والارتباك ، والحزن ، أو حتى الغضب. قد لا يعرفون كيفية الرد أو مساعدتك. امنحهم الوقت لاستيعاب ما تقوله لهم. من المهم أيضًا تثقيفهم بشأن اضطراب الأكل الخاص بك.

كن محددًا بشأن أفضل طريقة يمكن أن يقدم بها هذا الشخص لك الدعم. على سبيل المثال ، قد ترغب في مساعدتك في العثور على العلاج ، أو مرافقتك لرؤية الطبيب ، أو التحقق معك بانتظام بشأن ما تشعر به ، أو إيجاد طريقة أخرى لدعم تعافيك (دون اللجوء إلى شرطة الطعام).

مجموعات دعم اضطرابات الأكل

بينما يمكن أن تساعد العائلة والأصدقاء بشكل كبير في تقديم الدعم ، قد ترغب أيضًا في الانضمام إلى مجموعة دعم اضطرابات الأكل. إنها توفر بيئة آمنة حيث يمكنك التحدث بحرية عن اضطرابات الأكل لديك والحصول على المشورة والدعم من الأشخاص الذين يعرفون ما تمر به.