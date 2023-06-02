شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آثار جانبية للإفراط في تناول الكيوى.." بلاش تكتر منه " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعتبر فاكهة الكيوي بشكل عام آمنة للاستهلاك ، ولكن قد يعاني بعض الأفراد من الحساسية أو عدم الراحة في الجهاز الهضمي بسبب حساسيات معينة، قد تجعلك معرفة الآثار الجانبية لفاكهة الكيوي ترغب في إعادة التفكير في تناولها بنهم ، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

الآثار الجانبية لفاكهة الكيوي:

1. مضاعفات الحمل

يعتبر الحمل فترة حاسمة يلعب خلالها النظام الغذائي للمرأة دورًا مهمًا في ضمان صحة وتطور كل من الأم والطفل، بينما تسعى الأمهات الحوامل جاهدًا لاتخاذ خيارات غذائية مستنيرة ، من المهم تناول طعام صحي ولكن بوعي.

احتياج جسم الأم من حمض الفوليك هو 600 ميكروجرام / يوم ، أي شيء يزيد أو يتجاوز ذلك قد يكون ضارًا، الكيوي غني بحمض الفوليك ( 3 ) ويمكن أن يكون الاستهلاك المفرط للكيوي ضارًا.

2. متلازمة حساسية الفم

متلازمة الحساسية الفموية (OAS) ، والمعروفة أيضًا باسم متلازمة حبوب اللقاح ، هي حالة يعاني فيها الأفراد من تفاعلات حساسية تجاه بعض الفواكه والخضراوات بسبب التفاعل المتبادل بين البروتينات في هذه الأطعمة والمواد المسببة للحساسية البيئية مثل حبوب اللقاح ، والتي تظهر بشكل خاص عند الأطفال .

الكيوي (Actinidia deliciosa) هو أحد المسببات الشائعة لـ OAS ، خاصةً لدى الأفراد المصابين بحساسية حبوب اللقاح. عندما يستهلك شخص لديه حساسية من حبوب لقاح الشجر أو العشب الكيوي ، فإن جهاز المناعة لديه يتعرف على البروتينات المماثلة في الكيوي كمسببات للحساسية ، مما يؤدي إلى رد فعل تحسسي.

3. التفاعلات الدوائية مع الكيوي

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين K لها تأثيرات محتملة على الأدوية المضادة للتخثر ؛ أحد هذه الأدوية هو الوارفارين، في حين أن الدراسات محدودة ، فقد أظهرت إحدى هذه الدراسات أن الأفراد الذين يتناولون الأدوية المضادة للتخثر مع تناول نسبة عالية من فيتامين K من أطعمة مثل الكيوي لديهم تأثير أقل للدواء، هذا قد يزيد من خطر تجلط الدم أو يسبب مضاعفات أخرى .

4. مشكلات الجهاز الهضمي

قد يعاني بعض الأفراد من عدم الراحة في الجهاز الهضمي بعد تناول الكيوي، هناك عدة أسباب قد تجعل المرء يشعر بعدم الراحة في الجهاز الهضمي ، أحدها هو انخفاض تحمل الألياف، قد يكون الناس حساسين للأطعمة الغنية بالألياف ويصابون بالانتفاخ أو الغازات في كثير من الأحيان.

5. يسبب الكيوي رد فعل جلدي

تفاعلات الجلد هي من بين ردود الفعل التحسسية الثانية الأكثر شيوعًا بعد OAS بسبب الكيوي، قد يصاب الأشخاص ذوو البشرة الحساسة بالاحمرار أو الحكة أو الالتهاب من الاتصال المباشر مع الكيوي.

على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي استهلاك فاكهة الكيوي إلى رد فعل تحسسي يسبب إفراز الهيستامين في الجسم. يمكن أن يؤدي إطلاق الهيستامين هذا إلى ظهور خلايا النحل ، والتي تكون مرتفعة ، وحكة ، وغالبًا ما تكون كدمات حمراء على الجلد.

6. الكيوي قد يسبب حصوات الكلى

في حين أن هناك أدلة محدودة تشير إلى تطور حصوات الكلى بسبب الكيوي ، تتكون حصوات الكلى من تبلور حمض البوليك وحمض البوليك والأكسالات ، والتي تشكل بعد ذلك كتلًا صلبة في الكلى.

الأوكسالات هي إحدى هذه المواد الموجودة أيضًا في الكيوي والعديد من الأطعمة الأخرى، ومن المعروف أن هذا يساهم في تكوين حصوات الكلى لدى بعض الأفراد ، هذا لا يعني أن كل فرد يستهلك الكيوي قد يصاب بحصوات الكلى.

7. قد يتسبب الكيوي في انخفاض ضغط الدم

قد يكون الكيوي من أكثر الفواكه المغذية للجميع، في حين أنه مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ، إلا أنه قد يساهم بشكل غير مباشر في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يتناولون بالفعل أدوية لخفض ضغط الدم.

مع نسبة عالية من البوتاسيوم في الكيوي ، عند استهلاكها بكميات أكبر من الموصى بها (2 كيوي / يوم) ، قد تتفاعل مع أدوية ضغط الدم وتؤدي إلى انخفاض مفاجئ في الضغط.