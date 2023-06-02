شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء شائعة تبطئ عملية التمثيل الغذائي..منها الإفراط فى تناول المكرونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد فقدان الوزن إلى حد كبير على عملية التمثيل الغذائي لدينا ، والتي غالبًا ما تستخدم ككلمة طنانة في عالم الصحة، التمثيل الغذائي هو مجموعة من العمليات الكيميائية الحيوية التي تحول الأطعمة إلى طاقة ، وتمنع تراكم السعرات الحرارية والدهون في الجسم،.

الأيض البطيء هو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الوزن المتأخر، ولكن ما الذي يسبب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي لدينا؟ نعتقد جميعًا أن العمر عامل ولكن هذا قد يكون أحد الأسباب فقط، يرتبط معدل الحرق لدينا في الغالب بنظامنا الغذائي ويؤثر بشكل مباشر على الأنشطة الأيضية لأجسامنا، وإليك بعض أخطاء النظام الغذائي الذى يعيق عملية الحرق ، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

إليك 5 أخطاء يمكن أن تبطئ عملية التمثيل الغذائي1. لا تستهلك ما يكفي من البروتين :

يقدم نظامنا الغذائي مجموعة واسعة من العناصر الغذائية ، بما في ذلك الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن ، لكن البروتين هو الذي يحرك معدل الأيض في الغالب، تتطلب عملية التمثيل الغذائي مزيدًا من الطاقة للهضم ، والتي تأتي من البروتين، إن تناول البروتين غير الكافي لا يحرم الجسم من هذه الميزة الأيضية فحسب ، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقدان العضلات، لذا تأكد من تضمين الكثير من البروتينات في نظامك الغذائي، تحقق من قائمة الأطعمة الغنية بالبروتين التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي لفقدان الوزن .

2. الإفراط في تناول الأطعمة المكررة:

إذا كنت تستهلك حبوبًا مكررة على شكل خبز أبيض ، ومكرونة ، يتم هضم الكربوهيدرات المكررة بسرعة حيث تفقد أليافها في عملية التكرير ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مقاومة الأنسولين ، مما يؤدي إلى إبطاء وظيفة التمثيل الغذائي في الجسم.

3. تخطي الوجبات:

قد تكون مخطئًا إذا كنت تعتقد أن تخطى الوجبات سيمنح جسمك سعرات حرارية أقل وسيجعلك يفقد الوزن، عندما لا تحصل أجسامنا على سعرات حرارية كافية ، فإنها تفرز هرمونات الجوع ، والتي تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والأطعمة السريعة في وقت غير مناسب وغير ضروري ، يضع الجوع أجسامنا في حالة حفظ ويبطئ التمثيل الغذائي لدينا للحفاظ على الطاقة، الطريقة الصحيحة للقيام بذلك هي تناول الطعام على النحو الأمثل وإعطاء الجسم السعرات الحرارية اللازمة والطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها من أجل الأداء السليم.

4. تجفيف الجسم:

الماء عنصر حيوي آخر من أجل الأداء السليم لعمليات التمثيل الغذائي في الجسم، حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يسبب انخفاضًا في معدل الأيض، لذا تأكد من شرب الماء طوال اليوم لتحافظ على رطوبتك. يمكنك أيضًا شرب مشروبات مرطبة غير الماء.

5. غياب النشاط البدني :

إذا استرخيت بعد وجبات الطعام ، سيجد جسمك صعوبة في هضم الطعام الذي تناولته، من المهم الجمع بين نظام غذائي صحي وروتين تمارين منتظم لهضم الأطعمة وحرق السعرات الحرارية الزائدة، ولكن تأكد من الجمع بين تمارين القوة وتمارين القلب للتركيز على دهون الجسم.