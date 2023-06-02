شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من أطباء الأمراض الجلدية لإدارة البشرة الحساسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يتطور بسهولة الطفح الجلدي والاحمرار والبثور وحب الشباب على بشرتك؟ هل يؤدي التحول إلى منتج جديد للعناية بالبشرة إلى مضاعفات؟ إذا كان هذا هو الحال، فقد يكون لديك بشرة حساسة.

ووفقًا لتقرير الأطباء على موقع "onlymyhealth"يتطلب البشرة الحساسة اهتمامًا خاصًا، واكتشاف حلول فعالة، حيث إدراك المتطلبات المميزة للبشرة الحساسة وتبني الممارسات المناسبة يمكن أن يكون لها تأثير عميق على إدارة هذا الجانب الذي يتم تجاهله في كثير من الأحيان من رفاهنا العام.

ماذا يعني أن يكون لديك بشرة حساسة

يشير الجلد الحساس إلى حالة يكون فيها الجلد أكثر عرضة للرد أو الإزعاج مقارنة بمعظم الناس، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من بشرة حساسة من عدم الراحة أو الاحمرار أو الجفاف أو الحكة أو الإحساس المحترق عندما يتلامسون مع بعض المواد أو العوامل البيئية التي لا تسبب عادةً مثل هذه التفاعلات في الآخرين، بعض العوامل الشائعة التي تسهم في الجلد الحساس تشمل:

الاستعداد الوراثي

يولد بعض الأفراد مع حاجز جلدي أكثر حساسية ، ما يجعل بشرتهم أكثر عرضة لتهيج.

العوامل البيئية

يمكن أن يؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المتطرفة أو الرياح أو الرطوبة المنخفضة إلى حساسية الجلد.

مسببات الحساسية

بعض المواد أو مسببات الحساسية ، مثل العطور أو المواد الحافظة أو الأصباغ أو المواد الكيميائية في منتجات العناية بالبشرة أو المنظفات ، يمكن أن تؤدي إلى تفاعلات حساسية أو تهيج في الأفراد الحساسين.

أمراض جلدية

ظروف مثل الأكزيما أو الوردية أو الصدفية يمكن أن تجعل الجلد أكثر حساسية وعرضة للتهيج.

اختلالات هرمونية

يمكن أن تؤثر التقلبات في مستويات الهرمونات ، مثل أثناء الحمل أو انقطاع الطمث ، على حساسية الجلد.

كيفية إدارة الجلد الحساس؟

تتضمن إدارة البشرة الحساسة تبني روتين لطيف للعناية بالبشرة ، وتجنب المكونات القاسية أو المزعجة ، وحماية الجلد من المنتجات الضارة.

اتباع روتين للبشرة

يعتقد الأطباء أن إنشاء روتين متسق للعناية بالبشرة أمر بالغ الأهمية، حيث أنه أساس رعاية الجلد الحساس يكمن في التطهير اللطيف والترطيب وحماية الشمس، إن الحفاظ على حاجز الحماية الطبيعي للجلد، والذي يمنع فقدان الرطوبة ويقلل من تهيج، يتضمن استخدام منظفات معتدلة تحافظ على الزيوت الطبيعية للجلد وتطبيق مرطب مناسب لاحقًا.