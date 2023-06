بيروت - نادين محمد - هل ينزل خل التفاح الوزن والجرعة المناسبة لتناوله؟ سؤال يتبادر إلى أذهان الكثير من متبعي الرجيم فقد تشير الدراسات إلى أن خل التفاح قد يساعد في تسريع إنقاص الوزن، إلا أنه ليس حلًا سريعًا فقد لا نرى فوائده لعدة أشهر.

على الجانب الآخر، قد ينخفض الوزن بشكل أسرع إذا جمعت بين استخدام خل التفاح ونظام الأكل الصحي وتناول الكثير من الفواكه والخضروات والدهون الصحية والبروتين.

بجانب تناول خل التفاح، عليك التمرن يومياً فقد تؤدي إضافة التمارين إلى روتينك إلى تسريع فقدان الوزن. عليك مزيج من تمارين القلب وتمارين القوة للحصول على أفضل النتائج.

هل ينزل خل التفاح الوزن؟

يرى محبو خل التفاح أن الآلية الكامنة وراء خل التفاح وفقدان الوزن هي أن حمض الأسيتيك الناتج أثناء عملية تخمير المشروب يمكن أن يساعد في التحكم في الشهية وحرق الدهون، وهو مركب ينتج أثناء عملية التخمير الذي يحول سكريات المشروب إلى حمض.

يقول جونستون عندما استهلك كميات صغيرة من حمض الأسيتيك من خلال خل التفاح، فقد ينشط المركب عملية التمثيل الغذائي؛ لمساعدة الجسم على استخدام الدهون كشكل من أشكال الطاقة بدلاً من تخزينها.

في إحدى الدراسات، فقدت الفئران البدينة التي تم تغذيتها على وجبات غنية بالدهون كمية كبيرة من دهون الجسم عند إضافة حمض الأسيتيك إلى طعامها.

في دراسة أخرى على البشر ونُشرت في مجلة Bioscience وBiotechnology وBiochemistry، فقد الأشخاص ما معدله أربعة أرطال في 12 أسبوعًا بعد تناول ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من خل التفاح المخفف يوميًا. لذا فقد ساعد خل التفاح الناس على إنقاص الوزن، ويثبط الشهية وذلك عند إقرانه بنظام غذائي مليء بالأطعمة النشوية، حيث يبطئ الحمض هضم النشا. يمكن أن يساعد ذلك أولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن، لأن الهضم البطيء يُشعر بالشبع لفترة أطول.

هل ينزل خل التفاح الوزن قبل الوجبات النشوية؟ هناك أيضًا بعض الأدلة على أن شرب خل التفاح قبل تناول وجبة نشوية يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم، مما يجعلك أقل احتمالية للرغبة في تناول الوجبات الخفيفة.

أظهرت دراسة أجريت عام 2019 أن تناول خل التفاح يمكن أن يساعد في مقاومة الإنسولين، لذلك إذا كنت قد اكتسبت وزناً نتيجة لمشكلة الإنسولين، فقد يساعد خل التفاح على حل المشكلة الجذرية.

هل ينزل خل التفاح الوزن والكمية التي يجب أن تتناولها؟

تحتوي ملعقة كبيرة من خل التفاح على ثلاث سعرات حرارية، بدون بروتين أو دهون.

لكن خبير التغذية جونستون يوصي بخلط ملعقة أو ملعقتين كبيرتين مع ثمانية أونصات من الماء للشرب قبل وقت الوجبة. والحرص على عدم إضافة المزيد نظرًا لاحتوائه على حمض الأسيتيك، يتسبب تناول الكثير من خل التفاح في حدوث حروق المريء أو تآكل مينا الأسنان.

قد يساعد استخدام خل التفاح في إنقاص الوزن إذا كنت تتناولين كمية صغيرة قبل الوجبات، عليك فقط تخفيف الخل في الماء وتناوله قبل تناول طعامك. إذا كنت لا تحبين المذاق، جربي مزيجًا مختلفًا أو بدلًا من الخل الأبيض أو الخل.

ما هي الآثار الجانبية لخل التفاح؟

كما هو الحال مع معظم الأشياء، من الأفضل تناول خل التفاح باعتدال، فقد يؤدي الإفراط في تناوله إلى إتلاف أسنانك وعظامك، وفقًا للتقارير.

وجدت إحدى الدراسات التي أجراها جونستون في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية أن المشاركين الذين شربوا السائل المخمر قبل الوجبة استهلكوا ما يصل إلى 275 سعرًا حراريًا أقل خلال بقية اليوم. لكن مرة أخرى، الأسباب وراء ذلك غامضة.

في النهاية، كل الأبحاث حول خل التفاح وفقدان الوزن مأخوذة من دراسات صغيرة - ومن الصعب حقًا استخلاص استنتاجات منها، كما تقول جيسيكا كوردينج، RD، مؤلفة كتاب The Little Book of Game-Changers.

هل ينزل خل التفاح الوزن وطرق لتناوله؟

إذا كنت لا تستطيعي تحمل فكرة شرب الخل، ففكر في استخدامه في وجباتك بدلاً من ذلك. جرب رش خل التفاح وزيت الزيتون على سلطة أو خضار مطبوخ بالبخار، بالينسكي-واد. أو أضيفي ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى عصير.

إذا كنت تستخدمين خل التفاح لاستبدال المزيد من تتبيلات السلطة والمخللات ذات السعرات الحرارية الكثيفة، وكان لديك ما يكفي منها في الماضي، فقد يساعدك ذلك على إنقاص الوزن عن طريق خفض السعرات الحرارية، كما يشير كوردينج.

لتعظيم الفوائد الصحية، اختاري الأنواع الخام وغير المصفاة.

