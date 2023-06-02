شكرا لقرائتكم خبر عن إذا شعرت بانخفاض الطاقة خلال اتباعك نظام الكيتو.. نصائح لتظل نشيطًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح النظام الغذائي الكيتون، المعروف باسم حمية كيتو، له شعبية متزايدة بين الناس من جميع مناحي الحياة، حيث يتبنى الأفراد نمط الحياة المنخفض الكربوهيدرات لفوائده المحتملة، بما في ذلك فقدان الوزن وتحسين الوضوح العقلي.

مرحلة الطاقة المنخفضة

ووفقًا لموقع "healthline"إذا كنت قد اتبعت حمية Keto، فيجب أن تكون على دراية بحقيقة أن الأيام القليلة الأولى لا تشبه إلى حد كبير أي نظام غذائي آخر.

يثبت التعب بعد أسبوع أو 10 أيام مع تقليل الجليكوجين في الجسم، وفقًا لأخصائي التغذية في دلهي بريا بانسال، "هذا أمر شائع يُعرف باسم "الأنفلونزا" أو" مرحلة الطاقة المنخفضة"، خلال هذا الوقت، يتحول جسمك من استخدام الكربوهيدرات كمصدر للوقود الأساسي لاستخدام الدهون بدلاً من ذلك وأضافت أن هذا التحول يمكن أن يعطل مستويات الطاقة الخاصة بك مؤقتًا ويجعلك تشعر بالاستنفاد.

علامات الطاقة المنخفضة التعب والخمول

واحدة من أكثر العلامات شيوعًا لانخفاض الطاقة على نظام Keto هو الشعور بالتعب المفرط وتفتقر إلى الدافع، وقد تجد أنه من الصعب حشد الطاقة للانخراط في أنشطتك المعتادة أو ممارسة روتين التمرين.

ضباب الدماغ

هناك أحد أعراض أخرى للبحث عنها وهي الإحساس بالضيق العقلي أو الصعوبة في التركيز، فقد تواجه مشكلة في تذكر الأشياء أو تشعر بأن أفكارك ليست واضحة كالمعتاد."

انخفاض الأداء

إذا كنت رياضيًا أو تشارك في التدريبات عالية الكثافة ، فقد تلاحظ انخفاضًا في أدائك البدني، وقد تكافح مع القدرة على التحمل أو القوة أو القدرة على التحمل العام أثناء جلسات التمرين.

استراتيجيات للبقاء نشطة على نظام كيتو 1) تحديد أولويات الترطيب

من المهم للغاية البقاء رطبًا بشكل صحيح عندما يكون على نظام غذائي الكيتون للحفاظ على مستويات الطاقة، حيث يتكيف الجسم مع استخدام الدهون كمصدر للطاقة بدلاً من الكربوهيدرات ، فإنه يفقد عادة المزيد من الماء والكهارل، يجب استهلاك الماء بكميات كبيرة على مدار اليوم وأن تفكر في إضافة المشروبات أو المكملات الغذائية الغنية بالكهرباء إلى روتينك.

2) اضبط السعرات الحرارية الخاصة بك

من الضروري استهلاك ما يكفي من السعرات الحرارية أثناء اتباع نظام غذائي كيتو للحفاظ على مستويات الطاقة الخاصة بك، نصح باستبدال تلك السعرات الحرارية بالدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون في وجباتك لضمان تلبية احتياجاتك من السعرات الحرارية.

3) إعطاء الأولوية للأطعمة المكثفة للمغذيات

اختر الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن لدعم طاقتك الإجمالية والرفاهية، فيجب أن يحتوي طعامك على جزء من الخضروات المنخفضة الكربوهيدرات، والخضر الورقية، واللحوم الخالية من الأسماك، والأسماك، والبيض في وجباتك، توفر هذه الأطعمة العناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة الخاصة بك وتعزيز الصحة المثلى.

4) احصل على راحة كافية

يعد النوم الجيد أمرًا ضروريًا لتجديد مستويات الطاقة ودعم الرفاه العام، خلال المرحلة المنخفضة للطاقة في نظام كيتو ، تأكد من إعطاء الأولوية للنوم المريح من خلال إنشاء روتين نوم منتظم وخلق بيئة نوم مريحة.

5) إدارة الإجهاد

الإجهاد المزمن يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستويات الطاقة والرفاهية بشكل عام، فمن خلال إدارة الإجهاد بشكل فعال، يمكنك تحسين مستويات الطاقة الخاصة بك وتعزيز تجربة Keto الخاصة بك.