فوائد فاكهة التنين للنساء غير متوقعة.. أبرزها محاربة السرطان وتقوية المناعة

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية عديدة لفاكهة التنين للنساء، فهي فاكهة ذات مذاق مميز بعض، وقد يصفها البعض بأنها خليط بين الكيوي والكمثرى والبطيخ. أما البذور فلها نكهة الجوز، قد تحتوي فاكهة التنين على العديد من الفوائد الصحية المحتملة، فهي غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد وحمض الفينول والبيتايسانين. تحمي هذه المواد الطبيعية خلاياك من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، وهي جزيئات يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل السرطان والشيخوخة المبكرة. إليك أبرز فوائد فاكهة التنين للنساء.

1. يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري

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تحتوي هذه الفاكهة على كميات عالية من الألياف التي تحافظ على مستويات السكر في الدم، وتمنع حدوث طفرات مفاجئة بين الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لهذه الفاكهة في موازنة مستويات السكر في الدم ومنع المزيد من العواقب الطبية بين مرضى السكر.

2. تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

تحتوي هذه الفاكهة على خصائص مضادة للسرطان يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون. يلعب مصدره العالي من فيتامين سي دورًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة.

يعد فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تمنعك من الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري ومرض الزهايمر، ومرض باركنسون والسرطان وما إلى ذلك.

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3. يساعد على تقوية المناعة

تحتوي هذه الفاكهة على مستويات عالية من فيتامين سي الذي يعزز المناعة، ويساعدك على البقاء بصحة جيدة. كل ما عليك فعله هو تناول كوب واحد (200 جرام) من هذه الفاكهة كل يوم والبقاء بصحة جيدة.

4. جيد للهضم

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تحتوي هذه الفاكهة على مصدر غني بالسكريات التي تساعد في نمو البكتيريا الجيدة مثل الفلورا، والتي تساعد في تسهيل الهضم.

تعد فاكهة التنين غنية بالألياف التي تساعد أيضًا في صحة الجهاز الهضمي، وتساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

5. جيدة للقلب

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تحتوي فاكهة التنين ذات اللب الأحمر على مادة البيتالين (تخلق لونًا أحمر داخل الفاكهة) التي تقلل الكوليسترول السيئ (كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة). البذور السوداء الداكنة الصغيرة داخل الفاكهة غنية بأحماض أوميغا 3 وأوميغا 9 الدهنية المفيدة للقلب، وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

6. فاكهة التنين ومحاربة شيخوخة الجلد

يمكن أن تحدث الشيخوخة الأسرع بسبب الإجهاد والتلوث وعوامل أخرى مثل سوء التغذية وما إلى ذلك، ومع ذلك، فهي مصدر غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تعالج حروق الشمس وجفاف الجلد وحب الشباب. يمكن أن يساعد محتواه من فيتامين سي في الحصول على بشرة أكثر إشراقًا. يمكنك تحضير عصير فاكهة التنين وتناوله مرة في اليوم للحصول على بشرة متألقة.

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7. فاكهة التنين للنساء وصحة الشعر

هل تحتاجين إلى شعر كثيف أسود ولامع؟ جربي مسحوق فاكهة التنين الممزوج بكوب من الحليب (250 مل) مرة كل يوم وهذا سيفيدك. يقلل المصدر العالي من العناصر الغذائية الموجودة في مسحوق مستخلص الفاكهة هذا من تلف الشعر الناتج عن تلوين الشعر الصناعي ويحسن ملمس الشعر، وبالتالي يجعله ناعمًا ولامعًا. كل ما عليك القيام به هو استهلاك هذا مرة واحدة في اليوم وستشاهدين تغييرات.

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8. فاكهة التنين للنساء وعظام صحية

يمكن أن تساهم صحة العظام الجيدة في العديد من العوامل مثل تجنب الإصابات وآلام المفاصل وما إلى ذلك. تحتوي هذه الفاكهة الخارقة على 18٪ من المغنيسيوم، وتساعد في تقوية العظام وصحة العظام. كل ما عليك فعله هو شرب كوب واحد من عصير فاكهة التنين كل يوم.

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9. جيد للعيون

تحتوي هذه الفاكهة على بيتا كاروتين وهي أصباغ تعطي الفاكهة لونها وتمنع مشاكل العين مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي. كوب واحد (220 جرام) من فاكهة التنين كل يوم سيفيد صحتك.

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كيف تأكلين فاكهة التنين؟

يمكنك أن تأكلي فاكهة التنين بعدة طرق. ضعيها في سلطة الفواكه مع أي فواكه استوائية أخرى مثل الأناناس والمانجو يمكنك تحويلها إلى آيس كريم وأضيفيها للزبادي اليوناني.

كيفية تخزين فاكهة التنين

يتم تخزين أي بقايا من فاكهة التنين في كيس بلاستيكي في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام. أو تجميده لمدة تصل إلى 3 أشهر.

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المصدر:pharmeasy