إليك كيفية علاج ألم رأس المعدة في البيت

بيروت - نادين محمد - أسباب عديدة وراء ألم رأس المعدة أبرزها اضطرابات المعدة والإجهاد والنظام الغذائي السيئ ومتلازمة القولون العصبي أو مرض الاضطرابات الهضمية أو سرطان القولون.

على الجانب الآخر قد تسبب اضطرابات المعدة أيضاً التشنجات والقيء والانتفاخ وعسر الهضم والإمساك والإسهال أو الغثيان ليصبح من المستحيل تقريبًا تحملها للقيام بالمهام اليومية.

يمكن بسهولة علاج ألم رأس المعدة في البيت، إذا كنت تعاني من مشاكل مستمرة أو ألم، أو ظهور مفاجئ لأعراض حادة، فيعد العلاج الطبي هو دائمًا أفضل خيار لك في حين أنه من الجيد الالتزام بخطة نظامك الغذائي خلال هذا الوقت. إليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد بالفعل في تهدئة معدتك.

1. علاج ألم رأس المعدة في البيت بالنعناع

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استخدم المنثول الموجود في أوراق النعناع كمسكن طبيعي للألم لعلاج مشاكل المعدة لعدة قرون لذا جربيه وتناوليه في الشاي أو مضغ علكة أو مص حلوى النعناع.

أيضاً لعدة قرون، استخدم زيت النعناع لعلاج أمراض الجهاز الهضمي. يحتوي زيت النعناع على أنشطة مضادة للميكروبات، و للالتهابات، وكلها قد تساعد في علاج اضطرابات الأمعاء.

يمكن لزيت النعناع أن يخفف من تقلصات العضلات المؤلمة على طول أنبوب الطعام.

2. علاج ألم رأس المعدة في البيت بخل حمض التفاح

على الرغم من أن طعمه ليس لذيذًا بمفرده، إلا أنه يمكن تناول ملعقة كبيرة منه لتحييد اضطراب المعدة. جربي خلطه بكوب من الماء وملعقة صغيرة من العسل. قد تساعد الأحماض الموجودة بالداخل في تقليل هضم النشا والحفاظ على صحة البكتيريا في الأمعاء.

3. الزنجبيل

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يستخدم الزنجبيل منذ العصور القديمة للمساعدة في علاج آلام المعدة، لأن الزنجبيل مضاد طبيعي للالتهابات، ويمكن تناوله بأشكال مختلفة على شكل حلوى أو كبسولات أو شاي إلا أنه يبقى جذر الزنجبيل الطازج هو الأفضل عند البحث عن التخلص من آلام المعدة.

4. شاي البابونج

يُعرف البابونج لفترة طويلة على أنه مهدئ ويساعد على النوم، ولكن يمكن أن يعمل أيضًا كمضاد للالتهابات، والذي يمكن أن يساعد عضلات المعدة على الاسترخاء وتقليل آلام التشنجات؛ لذا جربيه قبل الذهاب إلى النوم.

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5. تناول الماء

على مدار اليوم، نفقد الماء من خلال التعرق والتنفس والهضم. من الضروري تعويض الماء الذي نفقده لمنع الجفاف والحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة. يمكن أن يسبب الجفاف الانتفاخ بسبب اختلال توازن الكهارل، ويمكن أن يوقف الهضم ويسبب الإمساك وآلام واضطرابات المعدة.

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6. ممارسة الرياضة

يمكن أن يكون المشي وركوب الدراجات واليوغا التي تتمدد بلطف مع التنفس العميق مفيدة عند التعامل مع آلام المعدة.

أيضاً احرصي على تجنب المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين، لأن الكافيين يمكن أن يجعل اضطراب معدتك أسوأ. تعمل الكربونات من المشروبات الغازية على تضخم المعدة مع زيادة ضغطها الداخلي. يؤدي الجمع بين الضغط العالي، وتأثيرات الكافيين إلى زيادة احتمالية ارتداد الحمض.

أيضاً جربي وضع وسادة تدفئة أو منشفة ساخنة على بطنك. يمكن أن تساعد الحرارة على إرخاء العضلات وتخفيف التقلصات. قد يساعدك أيضًا الاستحمام بماء ساخن مع أملاح إبسوم.

7. الزبادي

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يمكن أن تكون منتجات الألبان ضارة لاضطراب المعدة، ولكن وعاء من الزبادي العادي يمكن أن يكون له تأثير معاكس تمامًا لأنه يساعد على عدد البكتيريا الجيدة في أمعائك، مما يساعد على الهضم، ويقلل من الشعور بعدم الراحة بالانتفاخ.

أطعمة تجعل اضطراب المعدة أسوأ

بعض الأشخاص الذين يعانون من آلام المعدة المزمنة يكونون أكثر حساسية تجاه بعض الأطعمة:

المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين: يمكن أن تؤدي المشروبات الغازية إلى تفاقم أعراض ارتداد الحمض بسبب محتوى الكافيين.

منتجات الألبان: يجب على المرضى الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز تجنب منتجات الألبان.

الأطعمة الغنية بالتوابل: الإفراط في تناول التوابل يمكن أن يزعج معدتك، مما يؤدي إلى الإمساك أو الإسهال.

الأطعمة المقلية: الأطعمة المقلية غنية بالدهون المشبعة، والتي تستغرق وقتًا أطول لتتحلل في المعدة وتبطئ عملية الهضم.

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مسكنات الألم: يمكن أن يزيد الإيبوبروفين والأسبرين والمضادات الحيوية من الشعور بالغثيان.

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قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي في تجنب بعض الأطعمة التي تزيد من انتفاخ البطن، وخاصة الفاصوليا والبقوليات والبصل والكرفس والهليون والقرنبيط والزبيب والمشمش والخوخ والبرقوق والقمح والمعجنات والخبز.

متى تزورين الطبيب؟

في النهاية يجب الانتباه إلى أنه لا تعتبر آلام المعدة دائمًا علامة على أنك بحاجة إلى التوجه إلى الطبيب. ولكن عندما يستمر لأكثر من بضع ساعات ويقترن بأعراض مثل الدم في البراز ، أو نزيف المستقيم، أو الشحوب، أو فقدان الوزن، أو صعوبة البلع، أو اصفرار العينين، أو الغثيان الشديد أو القيء، فمن الأفضل زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن فيمكن أن تشير مشاكل المعدة المستمرة إلى مشكلة أكثر خطورة.

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المصدر : موقع مايوكلينك