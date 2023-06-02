شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف أن الفيتامينات قد تحسن الذاكرة لدى كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى اختراق كبير للبحوث الصحية المعرفية، كشفت دراسة COSMOS (الدعم المعرفي مع الفيتامينات المتعددة للجيل الأكبر سناً) عن أدلة مقنعة على أن مكملات الفيتامينات متعددة يمكن أن تعزز الذاكرة لدى البالغين الأكبر سناً.

وأثارت الدراسة، التي أجريت على مدار عامين، إثارة وفتحت طرقًا جديدة لتحسين الرفاهية المعرفية للشيخوخة في جميع أنحاء العالم.

بقيادة فريق من الباحثين من الجامعات والمعاهد المشهورة ، تضمنت دراسة COSMOS تجربة عشوائية مزدوجة التعمية من عينة من أكثر من 1000 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا فما فوق، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، حيث حصلت مجموعة واحدة على ملحق يومي متعدد الفيتامينات تم صياغته خصيصًا لدعم الوظيفة المعرفية، بينما تلقت المجموعة الأخرى وهميًا.

كشفت نتائج الدراسة حسب موقع " onlymyhealth"، التي نشرت في مجلة الشيخوخة والصحة المعرفية ، عن تحسن مذهل في أداء الذاكرة بين أولئك الذين تلقوا ملحق الفيتامينات متعددة، وأظهر المشاركون في مجموعة الفيتامينات متعددة الفيتامين تعزيزًا ذا دلالة إحصائية في استدعاء الذاكرة ، والاحتفاظ بها، والوظيفة المعرفية الشاملة بالمقارنة مع نظرائهم الذين تلقوا الدواء الوهمي.

قد تعمل الفيتامينات المتعددة على تحسين الذاكرة لدى البالغين الأكبر سنًا

تمت صياغة الفيتامينات المتعددة المستخدمة في الدراسة بعناية لتشمل مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية ومضادات الأكسدة المعروفة أنها تدعم صحة الدماغ. شملت المكونات الرئيسية للفيتامينات متعددة الفيتامينات مجمع فيتامين ب، وفيتامين د، وفيتامينE ، والأحماض الدهنية أوميجا 3، ومضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E.

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح الآليات الكامنة وراء تعزيز الذاكرة المرصودة ، فإن دراسة COSMOS تقدم وسيلة واعدة للتدخلات المستقبلية والعلاجات التي تستهدف التراجع المعرفي لدى البالغين الأكبر سناً.

نظرًا لأن دراسة COSMOS تكتسب الانتباه داخل المجتمع العلمي وما بعده ، يركز الباحثون الآن على إجراء دراسات متابعة طويلة الأجل لاستكشاف الآثار المستمرة لمكملات الفيتامينات على الصحة المعرفية.