شكرا لقرائتكم خبر عن د. عبيد يجرى تركيب أول بالون من نوع Spatz 3 الآمنة لإنقاص الوزن فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار التعاون العلمى والبحثى فى مجال استعمال تقنية بالون التخسيس من نوع Spatz 3، استقبل الدكتور يوسف فارس رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمستشفى الزهراء بلبنان الدكتور المصرى محمد عبيد استشارى الجهاز الهضمى جامعة القاهرة وخبير علاج السمنة بدون جراحة وزميل الجمعية الأمريكية للمناظير، بحضور رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمى والمناظير فى المستشفى الدكتور محمود حلاّل وعدد من الأطباء بالإضافة لممثلين عن شركة AlphaPro وشركة Pioneer والفريق الطبى المرافق للدكتور عبيد.

وقال الدكتور "عبيد" لـ"الخليج 365": "قمت بعمل جولة سريعة بصحبة نخبة من الأطباء بالمستشفى للتعرف على أحدث التطورات بالمستشفى مع سيادة العميد الدكتور يوسف فارس والدكتور محمود حلاّل، ثم إجراء منظار بدون جراحة لسيدة تبلغ من العمر 27 عام لوضع بالون التخسيس Spatz3 فى مستشفى الزهراء الجامعى وتعتبر هذه المرة الأولى فى لبنان يتم استخدام هذه التقنية الأمريكية الحديثة".

وأضاف "عبيد": "وبعد الانتهاء من تركيب البالون تم عمل ورشة عمل بحضور السادة الأطباء بالمستشفى وتم عمل فيديو توضيحى أثناء التركيب للعرض فيما بعد بالمستشفى وتم إهدائى أول أطلس للمناظير بالمستشفى ومن ثم توجهت بعدها مباشرة لتركيب ثانى حالة فى لبنان فى مستشفى جبل لبنان الجامعى بالتعاون مع الدكتورة نهى الهاشم، رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير بالمستشفى وتم عمل محاضرة وورشة عمل أيضا للساده الأطباء بالمستشفى".

وجدير بالذكر، حصل الدكتور محمد عبد الحى عبيد كأول طبيب مصرى وعربى على "درع التميز والإبداع" من أمريكا عن بالون التخسيس الأمريكي Spatz3 المعروف عالمياً لإنقاص الوزن بدون جراحة، ويأتي ذلك بعد سنوات من العمل المستمر ومتابعة ومساعدة آلاف الحالات لإنقاص الوزن بدون جراحة بنتائج مبهره وبدون مضاعفات.

كما حصل الدكتور عبيد علي شهادة كمدرب معتمد من الشركة الأمريكية تمكنه من تدريب الاطباء علي تركيب البالون بالمنظار حول العالم ويعتبر اول مصري يحصل علي هذه الشهادة.

وأشار الدكتور "عبيد" قائلاً: " السمنة بصفه عامة هى أخطر مرض موجود فى عام 2023 ، خاصة بعد ما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه فى عام 2025 ستقوم الحكومات فى مختلف دول العالم بإنفاق الكثير من الأموال لعلاج ملايين المواطنين من الأمراض الناتجة عن السمنة، ونصحت المنظمة الحكومات بعمل خطة لمكافحة السمنة لأنها أصبحت خطر حقيقى يهدد حياة ملايين من المواطنين بمختلف الأعمار، وهناك طرق مختلفة لانقاص الوزن منها ما هو آمن ومنها ما يسبب مضاعفات لا تقل خطورة عن السمنة، وتعتبر اتباع نظام غذائى مع ممارسة الرياضة من أساسيات أى نظام لانقاص الوزن، وهناك أدوية يمكنها أن تساعد على انقاص الوزن إلى أنها أظهرت آثار جانبية كثيرة وهو ما وضعها فى دائرة عدم الاهتمام لتجنب ما يحدث نتيجة لها من أمراض، ولأن الباحثون يفكرون دائما فى تقديم أفضل الوسائل الآمنة لإنقاص الوزن كانت فكرة البالون المصنوعة من السيلكون الطبى الآمن، لذلك حصلت البالون على تنصيف رقم واحد فى العالم من حيث انقاص الوزن والأقل مضاعفات من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، ولكن ينصح أن يتم الحصول عليها من مراكزها الأصلية نظرا لوجود بعض الشركات التى قامت بتقليدها ولكنها غير آمنه على صحة المرضى.

ونتيجة المادة الطبية الآمنة المصنوع منها البالون يمكننا التحكم فى كمية المياه الداخلية بها، فهو يعتبر البالون الوحيد فى العالم القابل للتعديل، حيث تفقد بالونات المعدة تأثيرها بحلول الشهر الرابع إلا أن زيادة حجم Spatz3 يعيد تنشيط تأثير البالون مما يساعد المريض على تحقيق نتائج أعلى فى فقدان الوزن، وكذلك يمكن خفض حجمها داخل المعدة حيث أنها تستمر داخل المعدة سنة بدون مضاعفات، حيث تعمل هذه البالون على ملئ 75% من مساحة المعدة للتحكم فى كمية الأكل المتبقية والتى يتناولها المريض بحيث تكون متوازنة حسب نظام غذائى محدد.