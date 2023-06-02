شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات يجب تجنبها فى الصيف.. منها مشروبات الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يصبح البقاء رطبًا أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة جيدة ورفاهية، بينما يدرك الكثير من الناس أهمية شرب الكثير من السوائل أثناء الطقس الحار، حيث لا يتم صنع جميع المشروبات على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بالسوائل.

مشروبات مجففة يجب تجنبها في الصيف

فيما يلي مجموعة من المشروبات المجففة التي يجب تجنبها خلال فصل الصيف لتعزيز الترطيب الأمثل والصحة العامة وفقًا لموقع "healthsite":

1. الكحول

من المعروف أن المشروبات الكحولية لها تأثير مدر للبول، ما يعني أنها تزيد من إنتاج البول ويمكن أن تؤدي إلى الجفاف، يمنع الكحول إفراز الهرمون المضاد لإدرار البول، ما يتسبب في إنتاج الكلى للمزيد من البول، علاوة على ذلك، يمكن أن يضعف الكحول الحكم واتخاذ القرار، ما قد يؤدي إلى خيارات ترطيب سيئة.

2. المشروبات المحتوية على الكافيين

بينما غالبًا ما يتم الاستمتاع بالقهوة والشاي ومشروبات الطاقة لما لها من تأثيرات محفزة، إلا أنها يمكن أن تسهم في الجفاف، يعمل الكافيين كمدر للبول خفيف، ويعزز زيادة إنتاج البول، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للمشروبات المحتوية على الكافيين دون تناول كمية كافية من الماء إلى فقدان السوائل والجفاف اللاحق.

3. المشروبات السكرية

عادة ما يتم استهلاك المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة والمشروبات السكرية الأخرى خلال أشهر الصيف، ومع ذلك، يمكن أن تسبب هذه المشروبات الجفاف بسبب محتواها العالي من السكر.

عند تناول السكر بكميات زائدة، يسحب السكر الماء من أنسجة الجسم، ما يؤدي إلى اختلال التوازن واحتمال الإصابة بالجفاف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب المشروبات السكرية ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم، ما قد يساهم في زيادة الجفاف.

4. المشروبات الغازية

يجب تناول المشروبات الغازية، مثل المشروبات الغازية والمياه الفوارة، باعتدال أثناء الطقس الحار، يمكن أن تسبب الكربونات في هذه المشروبات الانتفاخ وعدم الراحة، مما يؤدي إلى تقليل تناول السوائل، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر أو التحلية الصناعية في المشروبات الغازية إلى تفاقم الجفاف.

5. مشروبات الطاقة

يجب التعامل مع مشروبات الطاقة، التي تحظى بشعبية بين الأفراد الذين يسعون إلى زيادة الطاقة بسرعة، بحذر، تحتوي هذه المشروبات عادة على مستويات عالية من الكافيين والسكر والمنبهات الأخرى ، مما يجعلها تسبب الجفاف.

يمكن أن يؤدي الجمع بين الخصائص المدرة للبول والمحتوى العالي من السكر وإمكانية تناول الكافيين المفرط إلى فقدان السوائل وزيادة خطر الإصابة بالجفاف.

في حين أنه من المهم أن تبقى رطبًا طوال العام، فإن الاهتمام بالمشروبات التي نستهلكها خلال أشهر الصيف أمر بالغ الأهمية

المشروبات المجففة التي يجب تجنبها في الصيف، بما في ذلك المشروبات الكحولية والمشروبات المحتوية على الكافيين والمشروبات السكرية والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

للحفاظ على الترطيب الأمثل ، يوصى بإعطاء الأولوية لاستهلاك الماء واختيار بدائل مرطبة مثل الماء المنقوع وشاي الأعشاب وعصائر الفاكهة الطبيعية باعتدال. من خلال اتخاذ خيارات واعية، يمكننا ضمان الترطيب المناسب ، ودعم الصحة العامة ، والاستمتاع بموسم الصيف على أكمل وجه.