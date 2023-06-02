شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى تشنجات عضلات الفك وأبرز أسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشنجات الفك هي حالة شائعة يمكن أن تسببها عدوى الأسنان أو تلف الأسنان أو الصدمة من إصابة في الوجه أو الرقبة أو الرأس، وتنجم أسباب انغلاق الفك عن ضعف المفصل الصدغي الفكي ويمكن أن تأتي الأسباب الأخرى لارتعاش وتشنج الفك من تناول بعض الأدوية.

وحسب ما ذكره موقع buoyhealth فإن من أسباب تشنجات الفك

- خراج الأسنان

- التهاب الأذن الخارجية

- ارتفاع الحرارة الخبيث

- اضطراب المفصل الفكي الصدغي

- فيبروميالجيا

- انخفاض مستوى الكالسيوم (نقص كالسيوم الدم)

- متلازمة آلام اللفافة العضلية





أعراض تشنج الفكيمكن أن يكون تشنج الفك من الأعراض المؤلمة التي يجب تجربتها، و يحدث ذلك عندما تشتد بعض عضلات الفك ولا تريد الاسترخاء.

التفسير الأساسي هو حدوث ضرر أو تداخل في أعصاب وجهك أو عضلاتك هناك العديد من الحالات التي يمكن أن تسبب هذا الضرر وتجعل عضلات الفك تنغلق ، وقد يستغرق الأمر في بعض الأحيان القليل من العمل التحري من جانب مقدم الرعاية الطبية الخاص بك لتحديد السبب الدقيق.

يعرف تشنج الفك أيضًا باسم trismus ، مما يعني أنك غير قادر على فتح فمك تمامًا. يستخدم المصطلح العام "الكزاز" أحيانًا للتعبير عن الطعنات ، على الرغم من أنه في معظم الحالات يشير الكزاز فقط إلى المرض البكتيري المسمى الكزاز.

الأسماء الأخرى لتشنج الفك هي خلل التوتر العضلي في الفك وخلل التوتر العضلي في الفك السفلي ، والتي تعني حرفيًا "قوة العضلات غير الصحيحة في الفم والفك". قد يسمى أي ألم في الفك أو صعوبة في المفصل اضطراب المفصل الصدغي الفكي.





الخصائص المشتركة لتشنجات الفك-إذا كنت تعاني من تقلصات في الفك ، فمن المحتمل أن يتم وصفها بالتفاصيل التالية.

-ألم وتيبس وانزعاج: قد يكون هذا في أحد جانبي الفك أو الوجه أو كلاهما.

-صعوبة أو عدم القدرة على فتح فمك بالكامل

-مشكلة في التحدث

-صعوبة تناول الطعام الصلب

-تغيرات الرؤية أو نقص التركيز

-وجع الأذن أو فقدان السمع

تختفي بعض حالات تشنجات الفك تلقائيًا ومع ذلك ، فإن العديد من الحالات تصبح مزمنة وتتداخل مع أنشطة الحياة اليومية إذا لم يتم علاجها.

من هم الأشخاص الأكثر تأثرًا بتشنجات الفك؟لا يتأثر الناس عادة حتى يبلغوا سن الأربعين أو نحو ذلك ، ويتم تشخيص النساء بتشنجات في الفك و المفصل الفكي الصدغي أكثر من الرجال.

تشمل العلاجات المنزلية التي قد تكون مفيدة لتشنجات الفك ما يلي.

-الحرارة: مثل الكمادات الساخنة أو ضمادة دافئة

-مضادات الالتهاب غير الستيرويدية: عادةً ما تساعد العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ، مثل الإيبوبروفين (أدفيل ، موترين).

-تعديل نظامك الغذائي: حاول تناول الأطعمة اللينة أو السائلة فقط لفترة من الوقت.

-تمارين: مواكبة أي تمارين إطالة الفك التي يتم إعطاؤها لك.