شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحصل على ما يكفيك من الفيتامينات.. أمراض تنتج عن نقص المعادن فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الفيتامينات والمعادن من العناصر الغذائية الأساسية لأنها تؤدى مئات الأدوار في الجسم، فهناك خط رفيع بين الحصول على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية وهو أمر صحي والحصول على الكثير منها قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بك، ويظل اتباع نظام غذائي صحي هو أفضل طريقة للحصول على كميات كافية من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها، وفقًا لما نشره موقع betterhealth

العناصر الغذائية الأساسية لجسمك

ينتج جسمك كل يوم الجلد والعضلات والعظام. إنه ينتج دمًا أحمر غنيًا يحمل المغذيات والأكسجين إلى البؤر الاستيطانية البعيدة، ويرسل إشارات عصبية تتخطى آلاف الأميال من مسارات الدماغ والجسم. كما أنه يصوغ رسلًا كيميائيًا ينتقل من عضو إلى آخر، ويصدر التعليمات التي تساعد في الحفاظ على حياتك.

لكن للقيام بكل هذا، يحتاج جسمك إلى بعض المواد الخام. يتضمن ذلك ما لا يقل عن 30 من الفيتامينات والمعادن والمكونات الغذائية التي يحتاجها جسمك ولكن لا يمكنه تصنيعها بمفردها بكميات كافية.

وتعتبر الفيتامينات والمعادن من العناصر الغذائية الأساسية - لأنها تعمل بشكل جماعي ، فإنها تؤدي مئات الأدوار في الجسم. فهي تساعد في تقوية العظام وتضميد الجروح وتقوية جهاز المناعة. كما أنهم يحولون الطعام إلى طاقة ويصلحون الضرر الخلوي.

وغالبًا ما تسمى الفيتامينات والمعادن بالمغذيات الدقيقة لأن جسمك لا يحتاج إلا إلى كميات ضئيلة منها. ومع ذلك ، فإن الفشل في الحصول على هذه الكميات الصغيرة يكاد يضمن المرض.

الأمراض التي يمكن أن تنجم عن نقص الفيتامينات الاسقربوط

علم البحارة القدامى أن العيش لأشهر بدون فواكه أو خضروات طازجة - المصادر الرئيسية لفيتامين سي - يسبب نزيف اللثة والخمول الذي يصيب الاسقربوط.

العمى

في بعض البلدان النامية، لا يزال الناس يصابون بالعمى بسبب نقص فيتامين أ.

الكساح

يمكن أن يسبب نقص فيتامين (د) الكساح ، وهي حالة تتميز بعظام ضعيفة وضعيفة يمكن أن تؤدي إلى تشوهات هيكلية مثل تقوس الساقين. جزئياً لمكافحة الكساح ، قامت الولايات المتحدة بتدعيم الحليب بفيتامين د منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

فوائد الفيتامينات

مثلما يمكن أن يسبب نقص المغذيات الدقيقة الرئيسية ضررًا كبيرًا لجسمك ، فإن الحصول على كميات كافية يمكن أن يوفر فائدة كبيرة. بعض الأمثلة على هذه الفوائد:

عظام قوية

مزيج من الكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ك والمغنيسيوم والفوسفور يحمي عظامك من الكسور.

يمنع العيوب الخلقية

يساعد تناول مكملات حمض الفوليك في وقت مبكر من الحمل على منع التشوهات الخلقية في الدماغ والعمود الفقري في النسل.

أسنان صحية

لا يساعد الفلورايد المعدني في تكوين العظام فحسب ، بل يمنع أيضًا تسوس الأسنان من البدء أو التدهور.

الفرق بين الفيتامينات والمعادن

على الرغم من اعتبارها جميعًا مغذيات دقيقة ، إلا أن الفيتامينات والمعادن تختلف بطرق أساسية. الفيتامينات عضوية ويمكن تكسيرها بالحرارة أو الهواء أو الحمض، المعادن غير عضوية وتتمسك بتركيبها الكيميائي.

وتتمثل إحدى المهام الرئيسية للمعادن الرئيسية في الحفاظ على التوازن المناسب للماء في الجسم. الصوديوم والكلوريد والبوتاسيوم يأخذون زمام المبادرة في القيام بذلك. ثلاثة معادن رئيسية أخرى - الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم - مهمة لصحة العظام. يساعد الكبريت على استقرار تراكيب البروتين ، بما في ذلك بعض تلك التي تتكون منها الشعر والجلد والأظافر.