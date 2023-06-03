شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مضاعفات المغص الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المغص الكلوي هو أحد الأعراض الشائعة، حيث يعتبر المغص الكلوي الحاد حالة طارئة في الجهاز البولي، ويجب اكتشافه مبكرًا وعلاجه على الفور، وتجنب حدوث مضاعفات، وحسب ما ذكره موقع vinmec فإن هناك علامات للتعرف على آلام المغص الكلوي.

ألم مفاجئ شديد يبدأ في منطقة أسفل الظهر ثم ينتشر من الأمام على طول الخط أسفل الضلوع وانتشاره إلى الأعضاء التناسلية الخارجية، لا يساعد الاستلقاء، فتناول الدواء له تأثير ضئيل على تخفيف الآلام هذه علامة نموذجية تسمى المغص الكلوي الحاد (المعروف أيضًا باسم العاصفة الكلوية).

لكن في بعض الأحيان يكون ألم المغص الكلوي غير واضح ، حيث يشعر المريض فقط بالثقل والألم وعدم الراحة في أسفل الظهر (أحد الجانبين أو كلاهما)، ويزداد الألم عند الحركة.

لتخفيف الألم ، غالبًا ما يضطر المريض إلى الانحناء عند المغص الكلوي الحاد ، يتعرق المريض ، يصبح الوجه شاحبًا بسبب الخوف والقلق ، ويصاحبه غثيان أو قيء أو بيلة دموية أو بيلة دموية أو عسر تبول عندما يصاحب ذلك مضاعفات.

المغص الكلوي الحاد الناتج عن حصوات الحالب إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح وسريع يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة، حتى الموت.

مضاعفات المغص الكلوي

إذا لم يتم علاجها بشكل سريع وسليم، يمكن أن يؤدي ألم المغص الكلوي إلى المضاعفات التالية:

- التمدد، تمزق قاع الكيسات (fornix): لأن الحصى تمنع تصريف البول من الكلية إلى مجرى البول ، مما يؤدي إلى توسيع الكلية العليا والحالب، من هناك يزداد الضغط في الكلى فجأة ، مما يتسبب في مغص كلوي شديد الإجراء المؤقت هو تخفيف الآلام ، ولكن علاج الأعراض فقط ما يجب القيام به هو إزالة سبب الانسداد مبكرًا وتقليل الضغط على الكلى.

إذا لم يتم السيطرة على هذه المشكلة، سيزداد الضغط في الكلى، ما يؤدي إلى تمزق قاع الكأس للسماح للبول بالخروج.

- يمكن أن يسبب التهاب الحويضة والكلية عدوى الدم ويؤدي إلى حالات تهدد الحياة ، وهذا هو أخطر المضاعفات. والسبب هو أن الكلى يمكن أن تصاب بالعدوى بسبب احتباس السوائل المظاهر هي آلام أسفل الظهر، والملاريا، والرعشة.

- قد يكون سبب ضمور الكلى، وارتفاع ضغط الدم هو التهاب الكلية المزمن الناجم عن الحصوات.



- الفشل الكلوي، غالبًا ما تحدث مضاعفات قلة البول أو انعدامه في الأشخاص الذين لديهم كلية واحدة فقط (كلية واحدة) أو لديهم حصوات في كلا الجانبين قد يكون الفشل الكلوي الحاد أو الفشل الكلوي المزمن هذا من المضاعفات الخطيرة التي تؤثر بشكل كبير على الصحة وتزيد من تكلفة العلاج.