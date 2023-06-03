شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتاكل وأنت زعلان.. اعرف ما "الأكل العاطفى" وكيفية إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحن لا نأكل دائمًا فقط لإرضاء الجوع الجسدي، ويلجأ الكثير منا أيضًا إلى الطعام من أجل الراحة أو تخفيف التوتر أو لمكافأة أنفسنا، وعندما نفعل ذلك ، فإننا نميل إلى الوصول إلى الوجبات السريعة والحلويات وغيرها من الأطعمة المريحة ولكن غير الصحية، وقد تصل إلى نصف لتر من الآيس كريم عندما تشعر بالإحباط ، أو تطلب بيتزا إذا كنت تشعر بالملل أو بالوحدة، أو تتأرجح بالسيارة بعد يوم مرهق في العمل، والأكل العاطفي هو استخدام الطعام لتجعل نفسك تشعر بتحسن - لسد الاحتياجات العاطفية بدلاً من معدتك ، وفقا لما نشره موقع healthifyme

دورة الأكل العاطفية

لا يمكن ملء الجوع العاطفي بالطعام. قد يكون الأكل جيدًا في الوقت الحالي، لكن المشاعر التي أدت إلى الأكل لا تزال قائمة. وغالبًا ما تشعر بأنك أسوأ مما كنت عليه من قبل بسبب السعرات الحرارية غير الضرورية التي استهلكتها للتو. أنت تغلب على نفسك بسبب الفوضى وعدم وجود المزيد من الإرادة.

ومما يزيد المشكلة تعقيدًا، أنك تتوقف عن تعلم طرق أكثر صحة للتعامل مع عواطفك، ولديك وقت أصعب وأصعب في التحكم في وزنك، وتشعر بشكل متزايد بالعجز تجاه كل من الطعام ومشاعرك. ولكن بغض النظر عن مدى شعورك بالعجز تجاه الطعام ومشاعرك، فمن الممكن إجراء تغيير إيجابي. يمكنك تعلم طرق أكثر صحة للتعامل مع عواطفك ، وتجنب المحفزات ، وقهر الرغبة الشديدة ، وأخيراً وضع حد للأكل العاطفي.

الفرق بين الجوع العاطفي والجوع الجسدي

قبل أن تتمكن من التحرر من دائرة الأكل العاطفي ، عليك أولاً أن تتعلم كيفية التمييز بين الجوع العاطفي والجسدي. قد يكون هذا أصعب ما يبدو، خاصة إذا كنت تستخدم الطعام بانتظام للتعامل مع مشاعرك.

يمكن أن يكون الجوع العاطفي قويًا ، لذلك من السهل الخلط بينه وبين الجوع الجسدي. ولكن هناك أدلة يمكنك البحث عنها لمساعدتك على التمييز بين الجوع الجسدي والعاطفي.

يأتي الجوع العاطفي فجأة، إنه يضربك في لحظة ويشعر بأنه ساحق وعاجل. من ناحية أخرى ، يأتي الجوع الجسدي بشكل تدريجي. لا تشعر الرغبة في تناول الطعام بأنها رهيبة أو تتطلب إشباعًا فوريًا (ما لم تكن قد أكلت لفترة طويلة جدًا).

يشتهي الجوع العاطفي أطعمة معينة مريحة، عندما تكون جائعًا جسديًا ، فإن أي شيء تقريبًا يبدو جيدًا - بما في ذلك الأشياء الصحية مثل الخضروات، لكن الجوع العاطفي يشتهي الوجبات السريعة أو الوجبات الخفيفة السكرية التي توفر اندفاعًا فوريًا، فقد تشعر أنك بحاجة إلى فطيرة الجبن أو البيتزا ، ولن يفيدك شيء آخر.

غالبًا ما يؤدي الجوع العاطفي إلى الأكل الطائش، قبل أن تعرف ذلك ، كنت قد أكلت كيسًا كاملاً من رقائق البطاطس أو نصف لتر كامل من الآيس كريم دون الالتفات إليه حقًا أو الاستمتاع به تمامًا. عندما تأكل استجابةً للجوع الجسدي ، فأنت عادةً أكثر وعياً بما تفعله.

لا يشبع الجوع العاطفي بمجرد أن تشعر بالشبع. تستمر في الرغبة في المزيد والمزيد ، وغالبًا ما تأكل حتى تشعر بالضيق. من ناحية أخرى ، لا يحتاج الجوع الجسدي إلى حشو. تشعر بالرضا عندما تكون معدتك ممتلئة.

الجوع العاطفي لا يقع في المعدة. فبدلاً من دمدمة البطن أو الشعور بوخز في معدتك ، تشعر بالجوع باعتباره رغبة لا يمكنك التخلص منها من رأسك. أنت تركز على قوام وأذواق وروائح محددة.

غالبًا ما يؤدي الجوع العاطفي إلى الندم أو الشعور بالذنب أو الخجل. عندما تأكل لإشباع الجوع الجسدي ، فمن غير المرجح أن تشعر بالذنب أو الخجل لأنك ببساطة تعطي جسمك ما يحتاجه. إذا شعرت بالذنب بعد تناول الطعام ، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب معرفتك بعمق أنك لا تأكل لأسباب غذائية.

بدائل الأكل العاطفي

إذا كنت مكتئبًا أو وحيدًا، فاتصل بشخص يجعلك دائمًا تشعر بتحسن ، أو العب مع كلبك أو قطتك ، أو انظر إلى صورة مفضلة أو تذكار عزيز.

إذا كنت قلقًا، استهلك طاقتك العصبية بالرقص على أغنيتك المفضلة أو الضغط على كرة التوتر أو المشي السريع.

إذا كنت مرهقًا، عالج نفسك بكوب من الشاي الساخن، أو استحم، أو أشعل بعض الشموع المعطرة ، أو غلف نفسك ببطانية دافئة.

إذا كنت تشعر بالملل، اقرأ كتابًا جيدًا، أو شاهد عرضًا كوميديًا ، أو استكشف الهواء الطلق، أو انتقل إلى نشاط تستمتع به (النجارة، العزف على الجيتار، حلقات الرماية ، سجل القصاصات، إلخ).

توقف مؤقتًا عندما تشعر بالرغبة الشديدة في الأكل

يشعر معظم الأكل العاطفي بالعجز عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام. عندما تضرب الرغبة في تناول الطعام ، فهذا كل ما يمكنك التفكير فيه. تشعر بتوتر لا يطاق تقريبًا يتطلب إطعامك الآن! نظرًا لأنك حاولت المقاومة في الماضي وفشلت ، فأنت تعتقد أن قوة إرادتك لا ترقى إلى المستوى المطلوب. لكن الحقيقة هي أن لديك قوة أكبر على رغباتك أكثر مما تعتقد.