شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب القيء الدموى.. أبرزها التهاب وقرحة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "القيء الدموي" هو المصطلح الطبي المستخدم لوصف تقيؤ الدم، ويمكن أن يكون الدم أحمر فاتح أو أحمر داكن أو أسود أو بني غامق، أو يشبه القهوة المطحونة، وينتج عن نزيف داخلي في الجهاز الهضمي (GI) ويعتبر حالة خطيرة تتطلب الرعاية الطبية.

وحسب ما ذكره موقع verywellhealth تؤثر العديد من الاضطرابات الصحية على صحة الجهاز الهضمي ويمكن أن تؤدي إلى تقيؤ الدم تشمل الأسباب ما يلي:

1:التهاب المعدة

التهاب المعدة هو التهاب في بطانة المعدة يمكن أن يتطور لعدة أسباب منها:

-عدوى مثل بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري ( H. pylori )

- تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) كثيرًا

- التدخين

- الإجهاد طويل الأمد

- تناول الأطعمة الدهنية أو السكرية أو الحارة

- الإفراط في تناول الكحول

- الارتجاع الصفراوي ، وهو حالة تحدث عندما تتدفق الصفراء إلى المعدة من الأمعاء الدقيقة ، مما يتسبب في تلفها

2: قرحة المعدة

قرحة المعدة ، والتي تسمى أيضًا القرحة الهضمية ، هي قرحة مفتوحة تظهر في بطانة المعدة عادةً ما تحدث القرحة بسبب عدوى الملوية البوابية أو الإفراط في استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.

3: مرض الجزر المعدي المريئي (جيرد)

ارتجاع المريء هو شكل من أشكال مرض الارتجاع الذي يتطور بسبب ضعف تدفق الحمض تحتوي المعدة على أحماض للمساعدة في تكسير الطعام ، ولكن عندما يتدفق هذا الحمض للخلف إلى المريء ( أنبوب الطعام الذي يربط الفم والمعدة)، فإنه يمكن أن يهيج بطانة المريء ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض.

غالبًا ما ترتبط الحالة بانخفاض الضغط في العضلة العاصرة للمريء ، وهي المنطقة الموجودة في أسفل المريء المصممة للفتح والإغلاق عند الضرورة أثناء الأكل أو الشرب و تشمل الحالات الأخرى المرتبطة بارتجاع المريء ما يلي:

- فتق الحجاب الحاجز (جزء من المعدة يبرز إلى الصدر من خلال الحجاب الحاجز)

- خلل في تصفية المريء (إفراغ غير طبيعي للمريء)

- تأخر إفراغ المعدة (المعدة)

4: أمراض الكبد المرتبطة بالكحول

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول إلى تلف الكبد والمرض بمرور الوقت. يهدف الكبد إلى المساعدة في تصفية الكحول ومعالجته ومع ذلك ، إذا كانت كمية الكحول في نظام الشخص أكثر من أن يتعامل معها الكبد ، يتلف العضو ترتبط أشد حالات أمراض الكبد المرتبطة بالكحول ، وهي تليف الكبد ، بتقيؤ الدم.

5: سرطان المريء

خلال المراحل المبكرة من هذا السرطان ، لا يعاني الأشخاص غالبًا من أي أعراض على الإطلاق مع تقدم المرض ، قد يعاني الشخص من أعراض أخرى تشمل تقيؤ الدم بسبب النزيف في الجهاز الهضمي.

6: سرطان المعدة

مثل سرطان المريء ، قد لا تظهر أعراض سرطان المعدة على الفور. ومع ذلك ، مع انتشاره وتفاقمه بمرور الوقت ، يمكن أن يصاب الأشخاص بالعديد من الأعراض ، بما في ذلك القيء الدموي.

هل يجب أن تقلق بشأن القليل من الدم في القيء؟

أي دم في القيء هو علامة على أن شيئًا ما ليس صحيحًا في جسمك لهذا السبب ، يجب عليك دائمًا فحصها من قبل مقدم الرعاية الصحية في حين أنه قد لا يكون دائمًا خطرًا على الحياة ، يجب التعامل مع أي نزيف داخلي يتم اكتشافه في القيء على محمل الجد.