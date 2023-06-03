خطة إنقاذ سريعة .. رجيم الوجبة الواحدة الأسرع لحرق الدهون والتحكم في الوزن 

بيروت - نادين محمد - يحاول معظمنا إنقاص الوزن وتحقيق صحة أفضل من خلال ممارسة الرياضة، وتناول الوجبات الغذائية الصحية، ولكن هل جربت من قبل اتباع خطة النظام الغذائي لخسارة الوزن المكونة من وجبة واحدة في اليوم بجانب وجبة الإفطار، مثل معظم الأنظمة الغذائية الشائعة.

يعد نظام OMAD الغذائي هو نفس نظام الصيام المتقطع تقريبًا. تدوم فترة الصيام 23 ساعة وتتيح لك فرصة تناول كل ما تريد في وجبة واحدة، عادة في ساعة واحدة. لكن ما هو خطة النظام الغذائي؟

في هذا النظام الغذائي، يُسمح لك فقط بتناول وجبة الغداء، ولا يمكنك تناول الحلوى أو غيرها من المكملات الغذائية. يجب أن تكون وجباتك متوازنة من الناحية الغذائية مع التأكد من حصولك على الفيتامينات والمغذيات الدقيقة التي يحتاجها جسمك. ولكن لايفضل ممارسة تلك النظام لمدة 3 إلى 5 أيام فقط كخطة إنقاذ سريع قبل المناسبات.

خطة النظام غذائي OMAD وأهم فوائده

1-تعزيز الأيض

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تناول وجبة واحدة في اليوم يسرع عملية التمثيل الغذائي، ويمكنه التحكم في الشهية وحرق الدهون لفترة أطول. وقد أظهرت الدراسات أن الصيام المتقطع يقلل من نسبة السكر في الدم، ويحفز وظيفة الإنسولين. تساعد هذه العوامل معًا في الوقاية من مرض السكري والسمنة.

2-تأثير مضاد للشيخوخة

تناول الطعام مرة واحدة في اليوم يتيح عملية تطهير الجسم من السموم، والتي تسمى الالتهام الذاتي، وتساعد على منع الاضطرابات العصبية المرتبطة بالعمر والتغلب عليها مثل مرض الزهايمر وباركنسون.

3-التحكم في الوزن

الصورة من موقع AdobeStock

بسبب قيود السعرات الحرارية الطبيعية، يمكن التحكم في الوزن بشكل أفضل. عادة لا يمكن الحصول على الكمية المطلوبة من السعرات الحرارية عن طريق تناول وجبة واحدة فقط في اليوم.

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4-الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر

النوم عنصر أساسي في أي خطة لخسارة الوزن. يجب الوصول إلى ما لا يقل عن 7 ساعات من النوم يوميًا فيما يتعلق بإدارة الوزن، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتحسين فوائد التمثيل الغذائي.



خطة النظام الغذائي لوجبة واحدة لمدة 3 أيام مكون من وجبات الغداء

7 ملاعق كبيرة أرز بني مطبوخ +لحم بقري مشوي مع بطاطا مشوية + سلطة + مشروب ديتوكس

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3 صدور دجاج مشوي مطبوخ بدون جلد، 6 ملاعق كبيرة باستا + سلطة بروكلي مسلوق +ثمرة فاكهة

الصورة من موقع AdobeStock

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سمك السلمون مع الفلفل المخبوز في الفرن مع 4 حبات بطاطس جديدة مسلوقة +طبق سلطة

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قطعتان من البطاطس المشوية متوسطة الحجم + ثلاث شرائح رقيقة من اللحم البقري المشوي+ طبق سلطة

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5 ملاعق أرز + 3 شرائح من الكبد المشوي + طبق سلطة خضراء + ثمرة فاكهة

الصورة من موقع AdobeStock

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طبق خضار سوتيه + 3 شرائح بانيه + طبق سلطة خضراء + ثمرتين فاكهة

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المصدر :.dietsmealplan.