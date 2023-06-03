شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تعانى السيدات من القلق قبل موعد الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل موعد الدورة الشهرية تلاحظ السيدات أنها تتعرض للقلق والتوتر الشديد، وحسب ما ذكره موقع webmed فإن الشعور بالقلق في الأيام التي تسبق الحيض أمر طبيعي لكثير من السيدات ومع ذلك، فإن مدى شعور شخص ما بالتأثيرات ستختلف.

وفيما يلي بعض الأسباب المحتملة لقلق ما قبل الدورة الشهرية وبعض النصائح للتعامل معه:

التغيرات الهرمونية الطبيعية

بشكل عام، يخضع جسم الإنسان للكثير من التغيرات الهرمونية طوال الدورة الشهرية، و للتحضير للحمل ، سيزيد الجسم من إنتاج الهرمونات. إذا لم يتم زرع البويضة ، تنخفض مستويات الهرمون هذه مرة أخرى.

مع تقلب هذه الهرمونات، ستتغير الناقلات العصبية في الدماغ والأمعاء أيضًا. وتساعد هذه الناقلات العصبية (وبالتحديد السيروتونين والدوبامين) على تنظيم الحالة المزاجية ، لذلك ليس من غير الطبيعي الشعور بالقلق أو الانفعالات غير المنتظمة خلال هذا الوقت من الشهر.

تتوقع التغييراتقد يشعر بعض الأشخاص بالقلق أيضًا من توقع الدورة الشهرية والتغييرات التي تحدثها، يمكن أن تكون الدورات الشهرية غير مريحة جسديًا أو غير مريحة أو مؤلمة ، لذلك من الطبيعي أن تقلق (أو تخشى) ما هو قادم.

إذا كان الشخص يركز على فقدان الوزن أو بناء العضلات ، فإن الخوف من الانتفاخ أثناء الدورة الشهرية يمكن أن يكون مرهقًا ومع ذلك ، فإن هذه التغييرات بيولوجية وجزء من الدورة البشرية الطبيعية من المهم قبولها وتطبيعها حتى لا تضر بلياقتنا العقلية، و لن يستمر الانتفاخ والألم إلى الأبد ، لكن إدراك أنه قد يحدث كل شهر هو جزء مهم من وضع توقعات واقعية.

قد يكون لديك حالة أساسيةتعاني نسبة صغيرة من النساء (حوالي 3 إلى 8٪) من اضطراب ما قبل الحيض المزعة،و تحدث هذه الحالة قبل أسبوع إلى أسبوعين من الحيض وتتميز بزيادة كبيرة في اضطرابات المزاج.

على الرغم من أن أعراض PMDD تشبه القلق أو الاكتئاب الكامل ، إلا أنها تميل إلى الاختفاء بعد انتهاء الفترة يمكن أن تشمل أعراض PMDD التقلبات المزاجية الشديدة ، وصعوبة التركيز ، والتعب الشديد والإرهاق ، وتغيرات الشهية الشديدة، والألم الجسدي، والتهيج، وصعوبة النوم.

أولئك الذين لديهم استعداد لاضطرابات القلق ، مثل اضطراب القلق العام أو اضطراب الهلع أو الخوف من الأماكن المغلقة أو الخوف من الأماكن المكشوفة أو القلق الاجتماعي ، قد يعانون من تفاقم ما قبل الحيض (PME). الاثنان متشابهان ويمكن أن يكون من الصعب التمييز بينهما ، ولكن أي شخص لديه بالفعل تاريخ من اضطرابات المزاج من المرجح أن يندرج في فئة PME.





كيفية إدارة قلق الدورة الشهرية وما قبلهاإذا كانت أعراض الدورة الشهرية تتعارض مع نوعية حياتك ، فمن المهم طلب المساعدة من الطبيب إذا كانت الأعراض خفيفة نسبيًا ، فهناك عدة طرق للمساعدة في إدارة هذا القلق قبل وأثناء الحيض:

افهم الدورة الطبيعيةيمكن أن يساعد إجراء بحث حول التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسمك ، أو التحدث إلى الأشخاص الذين يعانون من أعراض مماثلة ، في فهم ما يحدث لك أثناء دورتك الشهرية وجعله طبيعيًا .

إن إدراك أن هذه التغييرات لن تستمر إلى الأبد ويمكن إدارتها ، جسديًا وعقليًا ، يساعد في إعطاء إحساس بالسيطرة على الموقف.

اعترف بقلقك دون إصدار أحكامعندما تأتي الأفكار السلبية إلى رؤوسنا ، يحاول الكثير من الناس قمعها عندما يحدث ذلك ، بدلاً من جعلها تختفي ، ستنمو هذه المشاعر وتعود للانتقام لمنع حدوث ذلك ، تحدث عن مشاعرك بصوت عالٍ أو اكتبها.

لا تحكم على أفكارك ؛ فقط قم بتسميتهم حتى لا يكون لديهم سلطة عليك ثم اعمل على الخروج من رأسك والعودة إلى جسمك إحدى الطرق التي أوصي بها بتثبيت نفسك على الأرض هي عن طريق تحريك قدميك على الأرض حتى تشعر بالتلامس بين باطن قدميك والسطح الذي تقف عليه.

تدرب على التنفس العميق من البطنتساعد تمارين التنفس العميق على تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي (المعروف أيضًا باسم وظيفة الراحة والهضم للدماغ).

عند ممارسة هذا التنفس، لا يستطيع العقل التركيز على أي شيء (بما في ذلك الأفكار المقلقة) باستثناء العملية الطبيعية للتنفس والزفير.

أظهر لنفسك التعاطفيميل الأشخاص ذوو الشخصيات المقلقة إلى العيش في عقليات أكثر تأديبًا ويحكمون على أنفسهم باستمرار تشير الأبحاث إلى أن إظهار التعاطف مع أنفسنا مهم ليس فقط من أجل عقلنا ورفاهيتنا ولكن أيضًا للأداء - خاصة للأشخاص الذين لديهم شخصيات من النوع A.

هناك عدة طرق لإظهار التعاطف مع نفسك وهي صنع الشاي أو الذهاب في نزهة على الأقدام أو تناول مكملات المغنيسيوم .