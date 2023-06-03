رجيم سريع لحرق دهون الجسم كله

بيروت - نادين محمد - من منا سيدتى لا ترغب في الحصول على جسم رشيق وصحى فمشكلة السمنة وإرتفاع نسب الدهون بالجسم من المشاكل التى تعانى منها كثيراً ، اذا كنت تبحثين عن أفضل أنواع الرجيم لتخسيس الوزن وحرق دهون الجسم كله والحصول على جسم صحي ومتماثل فى أقل وقت ممكن لذلك تابعي معنا هذا المقال .



رجيم سريع المفعول للجسم كله :

أولاً يجب سيدتى الاهتمام بوجبة الفطار وتثبيتها لمدة أسبوع فهذه الوجبة ثابتة على مدار ٧ أيام وهى كتالى :

حبة من الخيار متوسطة الحجم .

كوب شاى او قهوة خالى من السكر .

٢ بيضة مسلوقة .

شريحة لانشون .

اليوم الأول :

الغذاء

سلطه خضراء و ربع فرخة مشوية أو مسلوقة .

العشاء

كوب من الزبادى خالى الدسم

اليوم الثانى

الغذاء

قطعة لحم مشوية وطبق سلطة خضراء .

العشاء

كوب زبادى خالى الدسم مضاف إليه بذور الكتان .

اليوم الثالث

الغذاء

صدر فرخة مسلوقة أو مشوية .

العشاء

٢قطعة من الجبن القريش متوسطة الحجم .

اليوم الرابع

الغذاء

علبة تونة مصفاه من الزيت .

العشاء

ثمرة فاكهه طازجة .

اليوم الخامس

الغذاء

٢سمكة متوسطة الحجم مشوية وطبق سلطة خضراء .

العشاء

خضار سوتية مضاف إليه الزنجبيل للمساعدة فى التخلص من الدهون .

اليوم السادس

الغذاء

قطعة لحم مشوي او مسلوق وطبق سلطة خضراء مضاف إليه بذور الكتان المطحونة .

العشاء

ثمرة فاكهه طازجة متوسطة الحجم .

اليوم السابع

الغذاء

ربع فرخة مسلوقة أو مشوية وسلطة خضراء .

العشاء

كوب حليب خالى الدسم.

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