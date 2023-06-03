صحة ورشاقة

رجيم سريع لحرق دهون الجسم كله

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بيروت - نادين محمد - من منا سيدتى لا ترغب في الحصول على جسم رشيق وصحى فمشكلة السمنة وإرتفاع نسب الدهون بالجسم من المشاكل التى تعانى منها كثيراً ، اذا كنت تبحثين عن أفضل أنواع الرجيم لتخسيس الوزن وحرق دهون الجسم كله والحصول على جسم صحي ومتماثل فى أقل وقت ممكن لذلك تابعي معنا هذا المقال .


رجيم سريع المفعول للجسم كله :

 

 

أولاً يجب سيدتى الاهتمام بوجبة الفطار وتثبيتها لمدة أسبوع فهذه الوجبة ثابتة على مدار ٧ أيام وهى كتالى :

حبة من الخيار متوسطة الحجم .

كوب شاى او قهوة خالى من السكر .

٢ بيضة مسلوقة .

شريحة لانشون .

 

اليوم الأول :

الغذاء 

سلطه خضراء و ربع فرخة مشوية أو مسلوقة .

العشاء 

كوب من الزبادى خالى الدسم

 

اليوم الثانى 

الغذاء

قطعة لحم مشوية وطبق سلطة خضراء .

العشاء

كوب زبادى خالى الدسم مضاف إليه بذور الكتان .

 

 

اليوم الثالث 

الغذاء

صدر فرخة مسلوقة أو مشوية .

العشاء 

٢قطعة من الجبن القريش متوسطة الحجم .

 

اليوم الرابع

الغذاء 

علبة تونة مصفاه من الزيت .

العشاء 

ثمرة فاكهه طازجة .

 

اليوم الخامس 

الغذاء 

٢سمكة متوسطة الحجم مشوية وطبق سلطة خضراء .

العشاء

خضار سوتية مضاف إليه الزنجبيل للمساعدة فى التخلص من الدهون .

 

 

اليوم السادس 

الغذاء

قطعة لحم مشوي او مسلوق وطبق سلطة خضراء مضاف إليه بذور الكتان المطحونة .

العشاء

ثمرة فاكهه طازجة متوسطة الحجم .

 

اليوم السابع

الغذاء

ربع فرخة مسلوقة أو مشوية وسلطة خضراء .

العشاء

كوب حليب خالى الدسم. 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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