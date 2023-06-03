شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تفكر في تناول الشيكولاتة عندما تكون متوترا؟ اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون الشيكولاتة هي أول ما نفكر فيها ونتناولها عندما نعانى من التوتر، ووفقًا للأطباء فان هرمون الكورتيزول هو الهرمون الرئيسي في الجسم المسئول عن التوتر، والذى يؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول السكر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نحن نأكل الشيكولاتة للاحتفال بالأوقات السعيدة، كعلاج حلو للتمتع بالنكهة، ولكن ما يدفعنا نحو منتجات الألبان هو الإجهاد.

تقول الدكتورة نيكي كي، أخصائية الغدد الصماء والمحاضرة الفخرية في الطب بجامعة كوليدج لندن: "إن الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة هي استجابة لموقف مرهق مثل الحاجة إلى الطاقة"، يزيد الإجهاد من هرمون الكورتيزول الذي يستخدم احتياطيات الطاقة لدينا، لذلك نشعر أننا بحاجة إلى شيء حلو لزيادة مستويات الطاقة، ولكن، بمجرد تناول الحلويات - مثل الشوكولاتة - يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ، يليه انهيار، والذي يمكن أن يؤدي إلى دوامة من التوتر والشغف.

وأضافت أخصائية التغذية الطبية الدكتورة سارة: "عندما تنخفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير، فإنها تحفز استجابة الجسم للتوتر، تؤدي استجابة الإجهاد هذه إلى الجوع، لذا ستأكل لزيادة مستويات الوقود لديك أيضًا، وقد تشعر بالرغبة الشديدة - خاصةً بالنسبة للأطعمة الحلوة المليئة بالكربوهيدرات لزيادة مستويات السكر في الدم بسرعة.

وقالت، يؤدي ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم إلى إنتاج الأنسولين الذي يمكن أن يتسبب في انخفاض مستويات الجلوكوز عن المعتاد مرة أخرى، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة، لكنها لاحظت إن مستويات الكورتيزول هي الأعلى في الصباح بسبب" الإجهاد الجسدي للصيام بين عشية وضحاها.

فلماذا الشوكولاتة التي نقبل عليها؟

من المثير للاهتمام أن الشيكولاتة لها تأثيرات على الدماغ لمساعدتك على الاسترخاء وتجعلك تشعر بالرضا عن طريق زيادة مستويات العديد من المواد الكيميائية في الدماغ.

تحتوي الشوكولاتة أيضًا على مادة التربتوفان - وهي مادة كيميائية يتم تحويلها إلى مادة السيروتونين في الدماغ لرفع المزاج وزيادة النشوة، بالإضافة إلى الثيوبرومين، وهو منبه يحفزك، والشيكولاتة فريدة من نوعها تقريبًا من حيث أنها تذوب في الفم عند درجة حرارة الجسم، مما ينتج عنها إحساسًا حريريًا ورائعًا يزيد من جاذبيتها، ووفقًا لعلماء النفس، تعد واحدة من الأسباب الرئيسية التي تجعل الشوكولاتة مسببة للإدمان."

تنصح أي شخص يرغب في تناول الشوكولاتة باختيار نوع غني بمضادات الأكسدة يحتوي على 70 % على الأقل من مواد الكاكاو، مضيفة، إن التوتر ليس هو الشعور الوحيد الذي يمكن أن يثير الرغبة في تناول الشيكولاتة.

هل تجد نفسك ترغب فى تناول الشيكولاتة أو الأطعمة الحلوة وأنت غاضب؟

وجد العلماء أن الأمر يتعلق أكثر من مجرد الشعور بالضيق لأنك متوتر بسبب الجوع، يُعتقد أن مواجهة العدوان عند الجوع هي آلية بقاء كانت ستساعد أسلافنا على البقاء على قيد الحياة عندما كان عليهم البحث عن الطعام، فعندما تكون جائعًا، فإن الدماغ محروم من الجلوكوز وهذا يؤثر على قدرتك على ممارسة ضبط النفس، مما يعني أنك أكثر عرضة لإظهار السلوك السيئ أو العدوانية.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون مستويات الجلوكوز منخفضة، يفرز الدماغ هرمونات التوتر، مما يزيد من مزاجك السيئ، لتجنب الجوع، يوصي العلماء بتناول أجزاء صغيرة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية على فترات منتظمة للحفاظ على تغذية جيدة.

يقول روب هوبسون، أخصائي التغذية، وخبير التغذية الرياضية ومستشار المكملات الغذائية، "أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الضائقة الجسدية أو العاطفية تزيد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر، يُعتقد أن ارتفاع مستويات الكورتيزول مع الأنسولين قد يكون مسؤولاً، مضيفا، يبدو أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر لها تأثير ردود الفعل التي تخمد الاستجابات والعواطف المرتبطة بالتوتر، إنها أطعمة يطلق عليها "مريحة".