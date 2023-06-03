شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 200 مرض يسببه الغذاء غير الآمن من الإسهال للسرطانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمى لسلامة الأغذية يوم 7 يونيو من كل عام، حيث يمرض مليون و600 ألف شخص بسبب الطعام غيرالآمن في يوم واحد في المتوسط، كما أن 340 من الأطفال دون سن الخامسة يموتون في المتوسط ​​كل يوم بسبب أمراض منقولة بالغذاء يمكن الوقاية منها.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن 200 مرض يسببه الغذاء غير الآمن، من الإسهال إلى السرطانات.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، إنه يلفت اليوم العالمي لسلامة الأغذية في 7 يونيو 2023 الانتباه إلى معايير الغذاء، حيث تصيب الأمراض المنقولة بالغذاء شخصًا واحدًا من كل 10 أشخاص حول العالم كل عام، وتساعدنا معايير الغذاء على ضمان سلامة ما نأكله .

في الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023 ، تنظم منظمة الصحة العالمية سلسلة من المحادثات حول سلامة الأغذية لزيادة الوعي وتشجيع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة على مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالصحة وسلامة الأغذية، على مدار 4 أيام، ستستكشف منظمة الصحة العالمية الموضوعات الكامنة وراء موضوع اليوم العالمي لسلامة الأغذية: "معايير الغذاء تنقذ الأرواح".

هناك ما يقرب من 200 سبب يمكن أن يجعل الطعام غير آمن، والعواقب الصحية لا تتعلق فقط بالإسهال والقيء، يمكن أن يسبب الطعام غير الآمن أعراضًا حادة ولكنه أيضًا يسبب أمراضًا مزمنة مثل السرطان أو الأمراض النفسية أو حتى يؤثر على المدخول الغذائي .

يصاب أكثر من 600 مليون شخص بالمرض، ويموت 420 ألف شخص كل عام بسبب تناول أغذية ملوثة، لا ينبغي لأحد أن يموت من أكل الطعام، هذه حالات وفاة يمكن الوقاية منها. أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لسلامة الأغذية في عام 2018 لزيادة الوعي بأهمية سلامة الأغذية، تعمل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بشكل مشترك على تيسير الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية، بالتعاون مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين. يسلط موضوع هذا العام ، "معايير الغذاء تنقذ الأرواح" ، الضوء على دور ممارسات ومعايير سلامة الأغذية المعمول بها، والتي تضمن سلامة الأغذية وجودتها، تقود منظمة الصحة العالمية، بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة، مجموعات الخبراء العالمية وتقدم المشورة العلمية لتطوير معايير سلامة الأغذية الدولية لحماية صحة المستهلك في كل مكان، معايير الغذاء في صميم سلامة الغذاء، يمكن للجميع القيام بدور نشط في الوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، ويوفر اليوم العالمي لسلامة الأغذية فرصة للحصول على المعلومات والمشاركة.

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