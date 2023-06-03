شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح يجب اتباعها لزيادة فرص الحمل لو بتعانى من تكيس المبايض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد متلازمة تكيس المبايض (PCOS) من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعًا بين النساء في سن الإنجاب، يمكن أن تجعل متلازمة تكيس المبايض من الصعب الحمل ويمكن أن تسبب أيضًا أعراضًا أخرى مثل عدم انتظام الدورة الشهرية وحب الشباب ونمو الشعر الزائد ، هناك خيارات نمط الحياة التي يمكن أن تتخذها النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لزيادة فرصهن في الحمل، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

قد يكون لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض دورات غير منتظمة أو لا توجد دورات على الإطلاق ، مما يجعل من الصعب معرفة وقت حدوث الإباضة، هناك العديد من التغييرات الأخرى في نمط الحياة التي يمكن أن تكون مفيدة في زيادة فرص الحمل لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، وإليك بعض النصائح لزيادة فرصك في الحمل.



8 نصائح يجب اتباعها لزيادة فرص الحمل إذا كنت تعانين من متلازمة تكيس المبايض: 1. الحفاظ على وزن صحيغالبًا ما تعاني النساء المصابات بالـ PCOS من زيادة الوزن أو السمنة ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الحالة وتقليل الخصوبة، يمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى تحسين مستويات الهرمونات والإباضة، يمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى تحسين مقاومة الأنسولين وتنظيم الهرمونات ، مما يؤدي إلى زيادة انتظام دورات الإباضة وزيادة فرص الحمل.

2. اتباع نظام غذائي صحي

النظام الغذائي الصحي والمتوازن أمر بالغ الأهمية للنساء المصابات بمتلازمة تكيّس المبايض، يمكن أن يوفر تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون العناصر الغذائية الأساسية ويقلل من مقاومة الأنسولين، والتي غالبًا ما ترتبط بمتلازمة تكيس المبايض. تأكد أيضًا من تجنب الأطعمة غير الصحية والمعالجة للغاية.

3. ممارسة الرياضة بانتظامالنشاط البدني ضروري للصحة العامة وتحسين الخصوبة. يمكن أن تقلل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مقاومة الأنسولين، وتحسن الإباضة ، وتزيد من الخصوبة، اهدف إلى ممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة على الأقل 5 مرات في الأسبوع.

4. إدارة التوتريمكن أن يسبب متلازمة تكيس المبايض الإجهاد ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض وتقليل الخصوبة. يمكن أن تساعد إدارة الإجهاد من خلال تقنيات الاسترخاء والتنفس العميق واليوجا في تحسين الخصوبة.

5. كن إيجابيايمكن أن يكون التعامل مع متلازمة تكيس المبايض والعقم مرهقًا ومستنزفًا عاطفيًا، يمكن أن يساعدك البقاء إيجابيًا والسعي للحصول على الدعم والبقاء على اطلاع على خيارات العلاج في التغلب على تحديات متلازمة تكيس المبايض وزيادة فرصك في الحمل.

6. النظر في الأدويةيمكن أن تساعد الأدوية في تنظيم دورات الحيض وزيادة الإباضة في بعض الحالات ، قد يصف الأطباء بعض الأدوية ، وهي هرمونات تحفز المبايض على إنتاج البويضات.

7. اطلب المساعدة الطبيةإذا كنت تحاولين الحمل لأكثر من عام أو كانت دوراتك الشهرية غير منتظمة ، فاطلبي المساعدة الطبية قد يوصي طبيبك بإجراء مزيد من الاختبارات ، مثل اختبارات الدم أو الموجات فوق الصوتية ، ويقترح علاجات الخصوبة مثل التلقيح الاصطناعي.

8. الإقلاع عن التدخينيمكن أن يقلل التدخين من الخصوبة ويزيد من أعراض متلازمة تكيس المبايض، يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في تحسين الخصوبة والصحة العامة.