شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات.. كيف تقللين من خطر الإصابة بمرض القلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب واحدة من الأمراض المزمنة التى يتعرض لها الكثيرون، فقد يعتقد البعض أنها تصيب كبار السن فقط ولكنها تصيب الشباب أيضًا، وقد اثبتت بعض الدراسات انها تصيب النساء أكثر من الذكور وهى السبب الرئيسى لوفاة السيدات وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.
بشكل أساسي، قد تكون النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب قبل انقطاع الطمث ، ولكن يزداد الخطر بشكل كبير أثناء وبعد انقطاع الطمث.
كيف تقلل من المخاطر الخاصة بك هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الاهتمام بقلبك للتأكد من أنه يؤدي أفضل ما لديه ، بغض النظر عن مرحلة الحياة التي تعيشها الآن، وإليك بعض النصائح التي يدعمها الخبراء والأبحاث:
نتعمق في الرابط بين الألياف وأمراض القلب هنا ، ولكن إليك نظرة عامة موجزة: وفقًا لمراجعة منهجية من BMJ ، فإن المستهلكين الذين يتناولون الألياف العالية لديهم مخاطر أقل بنسبة 20 ٪ 4 للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) مقارنةً بالأمراض القلبية الوعائية المنخفضة مستهلكي الألياف، علاوة على ذلك ، لوحظ انخفاض كبير في مخاطر الإصابة بنسبة 9٪ لكل من أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية لكل 7 جرامات من الألياف المستهلكة يوميًا.-بناء العضلات
عندما تفكر في تكوين الجسم وخطر الإصابة بأمراض القلب ، فمن المحتمل أن تقفز إلى نسبة الدهون في الجسم باعتبارها الصراف الرئيسي ومع ذلك ، تهدف دراسة حديثة في مجلة Nature إلى إلقاء بعض الضوء على ما يؤثر على صحة القلب لدى النساء.
ووجد الباحثون أن كمية الكتلة الخالية من الدهون (مثل العضلات) التي تحملها قد تلعب دورًا أكبر في صحة القلب من دهون الجسم أو وزن الجسم الكلي. وجدوا أن العمر يلعب عاملاً أيضًا ، وهو أمر مهم ، حيث تميل النساء إلى فقدان كتلة العضلات مع تقدمهن في السن.
-ركز على الأولوية لأوميجابالإضافة إلى البروتين ، سترغب في إعطاء الأولوية لأوميجا 3، على وجه التحديد ، توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية البحرية EPA و DHA بشكل أساسي في مكملات الأسماك وزيت السمك، فهى تعززصحة القلب .
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