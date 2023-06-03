شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. حرارة الصيف تسبب ضعف الهضم اعرف 7 نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ضعف الهضم أحد أكثر المشكلات شيوعًا التي يواجهها الكثيرون خلال فصل الصيف، وعادة ما يساهم النظام الغذائي السيئ ونقص الماء في الجسم وكذلك الحرارة الخارجية في عسر الهضم، في كل عام، يأتي الصيف بمجموعة من المشكلات الصحية مثل الإرهاق الحراري والأمراض الفيروسية ومشاكل المعدة خلال فترات الحرارة الزائدة، يحول الجسم طاقته من الهضم نحو الحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية منخفضة ومن ثم، فإن عملية الهضم قد يتباطأ، وإليك أهم النصائح للحفاظ على صحة الهضم فى الصيف ، وفقا لما نشره موقع "ndtv". نصائح للحفاظ على صحة الهضم خلال فصل الصيف 1. ابق رطبًاتفقد الكثير من الماء من خلال العرق في الصيف، قد يساهم ذلك في الإصابة بالجفاف إذا لم تشرب كمية كافية من الماء.

الجفاف يتسبب في فقدان المعادن مما يعيق عملية الهضم أيضًا، يجب شرب ما لا يقل عن 2.5 - 3 لترات من السوائل بخلاف الماء.

2. تناول وجبات صغيرة متكررةيوصى بتناول 4-5 وجبات صغيرة متكررة بدلاً من 3 وجبات كبيرة، امضغ طعامك جيدًا وامنح معدتك وقتًا كافيًا لهضم طعامك بشكل صحيح.

3. الفواكه والخضراوات أمر لا بد منهيقدم موسم الصيف الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، سيعزز ذلك ترطيب جسمك بشكل عام، تساعد الألياف الموجودة في الفواكه والخضروات الطازجة أيضًا على الهضم.

4. تجنب الأطعمة الدسمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيينيتسبب الشاي والقهوة والمشروبات الغازية في إدرار البول مما يؤدي إلى الجفاف، كما أن الاستهلاك المفرط للأطعمة الدهنية يمكن أن يسبب الانتفاخ والحموضة.

5. البروبيوتيكتعزز البروبيوتيك صحة الأمعاء، الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل اللبن الرائب واللبن يساعد فى تحسن الهضم، كما أن الزبادي هو بروبيوتيك يمكن أن يساعد في إنتاج بكتيريا صحية

6. قم بتخزين الطعام بشكل صحيحتجنب تناول الأطعمة المطبوخة مسبقًا والتي لم يتم تخزينها في الثلاجة، تعزز درجات الحرارة الدافئة نمو البكتيريا والفطريات في الطعام، إعادة تسخين الطعام قبل الأكل