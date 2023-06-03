شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تشير لارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم.. أبرزها مشاكل فى الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع نسبة الكوليسترول هو حالة تؤثر على عدد كبير من الناس حول العالم، ويشير إلى تراكم كميات مفرطة من الكوليسترول في الدم، لكي يعمل جسمك يحتاج فقط إلى الكمية المناسبة من الدهون، لا يمكن لجسمك استخدام كل الدهون إذا كان لديك الكثير منها.

تبدأ الشرايين في التكاثف نتيجة للدهون الإضافية، إنها تفرز الترسبات الدهنية في الدم عندما تتفاعل مع المواد الكيميائية الأخرى لسنوات، قد لا تسبب هذه اللويحة أي مشاكل، ولكن بمرور الوقت، تتوسع بصمت داخل الشرايين، ونتيجة لذلك، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول التي تُترك دون علاج يعد محفوفًا بالمخاطر.

الكوليسترول مادة شمعية ينتجها الكبد وهي ضرورية لعمل الجسم بشكل سليم. ومع ذلك ، فإن الكثير من الكوليسترول في مجرى الدم يمكن أن يسبب مشاكل صحية مختلفة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، لا توجد علامات محددة للكوليسترول ويجب فحصها بانتظام ، يمكن أن تشير بعض التغييرات في الصحة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وإليك العلامات وفقا لما نشره موقع "ndtv".



7 علامات شائعة لارتفاع الكوليسترول يجب أن تبحث عنها: 1. ألم في الصدريعد ألم الصدر أو الذبحة الصدرية من الأعراض الشائعة لارتفاع نسبة الكوليسترول لدى الأفراد المصابين بمرض الشريان التاجي، تحدث هذه الحالة بسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين ، مما قد يؤدي إلى تكوين انسدادات.

2. خدر أو وخز متكرريمكن أن يؤثر ارتفاع الكوليسترول أيضًا على الأعصاب ويسبب تنميلًا أو وخزًا في اليدين والقدمين، وذلك لأن تراكم الكوليسترول يمكن أن يتسبب في انخفاض تدفق الدم إلى المناطق المصابة.

3. ضيق في التنفسيعد ضيق التنفس من الأعراض الشائعة للعديد من الحالات المتعلقة بالقلب ، بما في ذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، عندما يتراكم الكوليسترول في الشرايين ، فإنه يتسبب في انخفاض تدفق الدم إلى القلب ، مما قد يؤدي إلى ضيق التنفس.

4. التعبيمكن أن يتسبب ارتفاع الكوليسترول في الشعور بالتعب لدى الأفراد الذين لديهم تراكم للكوليسترول في دمائهم، وذلك لأن الكوليسترول يمكن أن يتسبب في انخفاض تدفق الدم إلى العضلات ، مما قد يؤدي إلى الإرهاق.

5. ارتفاع ضغط الدميمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم، وذلك لأن تراكم الكوليسترول في الشرايين يمكن أن يتسبب في تضييقها ، مما يزيد المقاومة في الأوعية الدموية.

6. ورم زانثوما متعددةXanthomas هي رواسب دهنية تتراكم تحت الجلد، غالبًا ما تكون هذه الرواسب صفراء اللون ويمكن رؤيتها على العينين والمرفقين والركبتين واليدين، قد تكون الأورام الصفراء المتعددة مؤشرا على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

7. مشاكل في الرؤيةيمكن أن يسبب ارتفاع الكوليسترول أيضًا مشاكل في الرؤية، وذلك لأن تراكم الكوليسترول في الدم يمكن أن يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية التي تمد العين بالدم.