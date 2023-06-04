شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسباب تجبرك على إضافة الزنك لنظامك الغذائي منها.. تحسين المزاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب المغذيات دورًا مهمًا في صحة المرأة، تضمن التغذية السليمة الحفاظ على الصحة المثلى في جميع مراحل حياتها، بما في ذلك الطفولة والمراهقة والبلوغ، توفر المغذيات الطاقة وتساعد في دعم الوظائف الفسيولوجية الطبيعية للجسم، يمكن أن يمنع التوازن الصحيح للعناصر الغذائية أو يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة ، ويعزز نظام المناعة الصحي، ويحافظ على صحة عقلية جيدة، إلى جانب ذلك تتمتع النساء باحتياجات غذائية فريدة بسبب الاختلافات الهرمونية والجسدية.



الزنك هو أحد هذه المعادن التي تدعم وظائف الجسم، بما في ذلك الجهاز المناعي ، ونمو الخلايا وإصلاحها ، وإنتاج الهرمونات، تحتاج النساء إلى كمية كافية من الزنك في نظامهن الغذائي للحفاظ على صحتهن ، وإليك الفوائد وفقا لما نشره موقع "ndtv".

9 أسباب تدفع النساء إلى إضافة المزيد من الزنك إلى نظامهن الغذائي: 1. يدعم الصحة الإنجابيةيلعب الزنك دورًا مهمًا في تطوير ووظيفة الأعضاء التناسلية لدى النساء، كما أنها مسؤولة عن إنتاج هرمون الاستروجين والبروجسترون والتستوستيرون في الجسم ، وهي هرمونات ضرورية للنمو الجنسي والخصوبة ودورة طمث صحية.

2. يعزز صحة الجلدللزنك خصائص مضادة للميكروبات تساعد على منع حب الشباب والأكزيما والتهابات الجلد الأخرى. كما أنه يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين الضروري للحفاظ على صحة الجلد وتقليل علامات الشيخوخة.

3. يقوي جهاز المناعةالزنك ضروري لوظيفة المناعة الصحية، يساعد على إنتاج وتنشيط خلايا الجهاز المناعي التي تقاوم البكتيريا والفيروسات والكائنات الدقيقة الضارة الأخرى.

4. يدعم وظائف المخالزنك ضروري لنمو وعمل الدماغ. وتشارك في تركيب النواقل العصبية ، والتي تعتبر ضرورية لنقل النبضات العصبية وتنظيم الحالة المزاجية.

5. يعزز التئام الجروحالزنك ضروري لالتئام الجروح، لأنه يساعد على تعزيز نمو الخلايا وإصلاحها. كما أن لها تأثيرات مضادة للالتهابات تساعد على تقليل الالتهاب وتحسين وقت الشفاء.

6. يحسن وظيفة الغدة الدرقيةيعتبر الزنك ضروريًا لإنتاج واستقلاب هرمونات الغدة الدرقية ، والتي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم التمثيل الغذائي والمزاج ومستويات الطاقة في الجسم.

7. يقي من السرطانللزنك خصائص مضادة للأكسدة تساعد على منع الضرر التأكسدي للخلايا ، والذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. كما يشارك أيضًا في إصلاح الحمض النووي ، والذي يمكن أن يمنع الخلايا من أن تصبح سرطانية.

8. يقلل الالتهابللزنك خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف أعراض الحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والربو ومرض التهاب الأمعاء.

9. يحسن المزاجالزنك ضروري لإنتاج وتنظيم الناقلات العصبية مثل السيروتونين ، والتي يمكن أن تحسن الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب والقلق.