شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعل العسل بديلًا صحيًا للسكر.. أبرزها هضم أفضل وسعرات أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العسل مادة طبيعية حلوة ينتجه النحل من رحيق الأزهار، تم استخدام العسل كمُحلي طبيعي لآلاف السنين، يُعرف العسل بخصائصه المضادة للميكروبات والأكسدة ويستخدم أيضًا لفوائده الصحية العديدة، وإليك الطرق التي يكون فيها العسل أفضل من السكر، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

8 أسباب تجعل العسل بديلًا صحيًا للسكر 1. الفوائد الغذائيةالعسل مُحلي طبيعي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة المفيدة للصحة، بينما السكر عبارة عن كربوهيدرات نقية مكررة تفتقر إلى أي مغذيات إضافية، يحتوي العسل على فيتامينات ومعادن وأحماض أمينية وأنزيمات تقدم العديد من الفوائد الصحية مثل تقوية المناعة وتقليل الالتهاب وتعزيز التئام الجروح. 2. انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدميحتوي العسل على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) أقل من السكر ، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم كما يفعل السكر، يقيس مؤشر نسبة السكر في الدم مدى سرعة هضم الكربوهيدرات وامتصاصها في مجرى الدم، يساعد انخفاض معدل السكر في الدم على منع الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم ، مما قد يؤدي إلى التعب والرغبة الشديدة.

3. هضم أفضلالعسل أسهل في الهضم من السكر لاحتوائه على إنزيمات تساعد على تكسير الكربوهيدرات، السكر عبارة عن كربوهيدرات سريعة الهضم تدخل مجرى الدم بسرعة ويمكن أن تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم.

4. أقل سعرات حراريةيحتوي العسل على سعرات حرارية أقل من السكر لكل ملعقة صغيرة على حوالي 16 سعرًا حراريًا ، تحتوي ملعقة صغيرة من السكر على 22 سعرًا حراريًا فقط. ومن ثم ، فمن الأفضل اختيار ما إذا كان المرء يريد تقليل تناول السعرات الحرارية.

5. أفضل نكهةللعسل مذاق حلو مميز ونكهات متنوعة ، حسب رحيق الأزهار الذي يُشتق منه. في المقابل ، السكر يضيف فقط حلاوة للأطعمة ولا يعطي أي نكهة إضافية، تعد إضافة العسل إلى الأطعمة طريقة رائعة لتحسين الطعم وإضافة مُحلي طبيعي.

6. أطول مدة الصلاحيةيتمتع العسل بعمر افتراضي أطول من السكر بسبب محتواه العالي من السكر ومحتوى الرطوبة المنخفض ، مما يثبط نمو الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب التلف ، يمكن تخزين العسل في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة دون أن يفسد ، في حين أن السكر يمكن أن يجذب الرطوبة ويصبح متكتلًا.

7. زيادة الطاقة الطبيعيةالعسل مقوي للطاقة الطبيعية لوجود السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، يمتص الجسم هذه السكريات الطبيعية بسهولة وتوفر دفعة سريعة من الطاقة ، يجب تقسيم السكر إلى جلوكوز وفركتوز قبل أن يمتصه الجسم.

8. أفضل للبشرةيحتوي العسل على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في إزالة حب الشباب وتقليل الالتهاب وتهدئة البشرة، عند تناول السكر بكميات زائدة يمكن أن يؤدي إلى تكوين السكر. Glycation عملية تساهم في الشيخوخة، يحدث الجلوكوز عندما تلتصق جزيئات السكر الزائدة بالكولاجين ، مما قد يؤدي إلى ظهور التجاعيد ومشاكل الجلد الأخرى.