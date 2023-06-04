شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعد على إزالة الشوائب ومنع تكون حصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الكلى من أكثر أعضاء الجسم حيوية، وتعتبر حصوات الكلى من الأمراض الشائعة جدًا، يعاني الكثير من الناس من هذا بسبب نمط الحياة السيئ وعوامل مثل الجفاف والبول الحمضي المفرط والتهاب المسالك البولية وتراكم السموم والفضلات.

هذا هو السبب في أنه من المهم القيام بالتخلص من السموم بانتظام وستساعدك هذه الأطعمة على القيام بذلك وفقا لموقع " healthsite"

عصير الرمانيحتوي الرمان على كمية كبيرة من البوتاسيوم الذي يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بحصوات الكلى ويزيل الشوائب من الجسم. عصير الليمونعصير الليمون أيضًا حامضي بطبيعته ويحتوي على مضادات الأكسدة. تساعد الطبيعة الحمضية للليمون على تقليل فرص الإصابة بحصوات الكلى. خل التفاحمن المعروف أن خل التفاح يزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الجسم ، ويقلل من ضغط الدم ويساعد على توازن مستويات السكر في الدم، كما أنه يحتوي على أحماض الستريك المعروفة بإذابة حصوات الكلى، فه وسيلة جيدة للتخلص من السموم للجسم كله. البطيخيحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء الذي يحافظ على ترطيب الجسم ، فهو مدر للبول بطبيعته يساعد على منع حصوات الكلى ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تزيل الشوائب.