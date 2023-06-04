شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على أن طفلك يعانى من ضعف السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان السمع فى الأطفال هو عيب خلقي شائع يمكن أن يؤثر على قدرة الطفل على تطوير الكلام واللغة والمهارات الاجتماعية.

ما هو ضعف السمع عند الأطفال؟

يمكن أن يحدث فقدان السمع عندما لا يعمل أي جزء من الأذن بالطريقة المعتادة، إذا كنت تعتقد أن طفلك يعاني من ضعف السمع، يجب التوجه إلى الطبيب الخاص به على الفور

فيما يلى وفقا لموقع " Thehealthsite"، مجموعة من الأعراض التى يمكن أن تتراوح مشاكل السمع من أعراض خفيفة إلى شديدة. الطفل لا يندهش من الأصوات العالية عدم الالتفات إلى الصوت بعد أن يبلغ من العمر 6 أشهر عدم قول كلمات مفردة مثل "ماما" أو "دادا" عندما يبلغ من العمر سنة واحدة الطفل يدير رأسه إذا رآك، لكن ليس إذا ناديته باسمه فقط يبدو أنه يسمع بعض الأصوات وليس البعض الآخر

ما هى الأعراض التى يمكن ان تشير لضعف السمع؟