إعتمدي هذه الوصفات لخسارة الوزن وانعمي بقوام ممشوق خلال الصيف

بيروت - نادين محمد - الصيف بات على الأبواب، والغالبية من النساء يرغبن بإنقاص بضع كيلوغرامات من وزنهن، للظهور بإطلالة متألقة في مناسبات هذا الموسم أو على الشاطىء. فإذا كنتِ من بين هؤلاء وتودين الحصول على قوام ممشوق، إليك هذه الوصفات الطبيعية الفعالة لخسارة الوزن ، البعض منها يتم تناوله كمشروب، فيما البعض الآخر يطبق موضعياً.

وصفات طبيعية لخسارة الوزن قبل الصيف

خل التفاح لخسارة الوزن

الصورة عن موقع Freepik



المكونات

• ملعقتان من خل التفاح.

• ملعقة من زيت الليمون.

• ملعقة من زيت النعناع.

• ملعقة من زيت الزنجبيل.



الطريقة

• تمزج جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً.

• تدهن منطقة البطن بالمزيج.

• تدلك بحركات دائرية ويترك الخليط لمدة تتاروح بين ¼ إلى ½ ساعة.

• تكرر وصفة خل التفاح لمرات عدة للحصول على النتيجة المتوخاة.

القهوة لخسارة الوزن



المكونات

• 3 ملاعق من القهوة المطحونة أو البن.

• القليل من الماء الدافىء.



الطريقة

• يمزج مسحوق القهوة مع الماء الدافىء تدريجياً للحصول على خليط متماسك.

• يوزع المزيج على منطقة البطن أو أي منطقة أخرى يراد تنحيفها، ثم تدلك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق ومن ثم 5 دقائق أخرى بالاتجاه المعاكس.

• إستمري في ذلك لمدة ¼ أو ½ ساعة.

زيت الزيتون لخسارة الوزن



المكونات

• كوب من زيت الزيتون.

• كوبان من الزنجبيل الطازج والمبشور.



الطريقة

• يوضع زيت الزيتون في وعاء على النار إلى أن يغلي.

• يضاف له الزنجبيل المبشور ويترك الخليط لبضع دقائق على النار، ثم يرفع ويترك حتى يبرد.

• يحفظ في وعاء ليدهن منه البطن أو أي منطقة أخرى من الجسم بحركات دائرية بالاتجاهين.

• تغطى المنطقة المراد تنحيفها بكيس من النايلون أو الـ Cling Film.

• ينصح بممارسة بعض التمارين الرياضية لمضاعفة فعالية هذه الوصفة في تنحيف وحرق دهون البطن.

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الشبة لخسارة الوزن

المكونات

• ملعقة من مسحوق الشبة.

• ملعقتان من زيت الزيتون.

• ملعقة من النشاء.

• القليل من الماء.



الطريقة

• تمزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

• يوزع الخليط على المنطقة المراد تنحيفها ويترك حتى يجف.

• بعد ذلك، يزال بخرقة من القماش مبللة بالماء الساخن.

مغلي الزنجبيل لخسارة الوزن

الصورة عن موقع Freepik

المكونات

• ملعقة من الزنجبيل الطازج.

• كمية من العسل.

• بضع شرائح من الليمون.

• ملعقتان من مسحوق القرفة، أو بضع عيدان منها.

• كوب من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء مع القرفة على النار حتى يغلي.

• يضاف الزنجبيل، ثم يترك لبضع دقائق على النار.

• يرفع المشروب، تضاف له شرائح الليمون والعسل، ثم يتم تناوله.

مشروب الكركم لخسارة الوزن

المكونات

• 4 أكواب من الماء.

• كوب من عصير الليون الطازج.

• ½ ملعقة من مسحوق الكركم.

• ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

• رشة من الفلفل الحار.



الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• تضاف له جميع المكونات وتترك على نار هادئة لبضع دقائق.

• يرفع المزيج عن النار ويترك حتى يصبح دافئاً.

• يتم تناوله 4 مرات في اليوم على النحو التالي: كوب في الصباح، آخر عند الظهيرة، كوب بعد الظهيرة وآخر قبل الخلود إلى النوم.

مغلي الشمر لخسارة الوزن

المكونات

• 3 ملاعق من عشبة الشمر.

• كوب من الماء المغلي.

الطريقة

• ينقع الشمر في الماء المغلي لمدة ساعة.

• يصفى الماء ويشرب مرة أو اثنتين في اليوم.

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