شكرا لقرائتكم خبر عن لبشرة متوهجة.. جرب غمس الوجه فى الماء المثلج واحصد 5 فوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الآونة الأخيرة، اكتسب غمس الوجه في الماء المثلج، شعبية كبيرة، بفضل تأييده من قبل مشاهير مواقع التواصل الاجتماعى، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال أشهر الصيف، تتطلب بشرتنا مزيدًا من العناية والاهتمام، قد يساعدك دمج علاجات الوجه باستخدام الماء المثلج في روتين العناية ببشرتك على الحصول على بشرة أكثر صحة وإشراقًا خلال هذا الموسم، وإليك المزايا المحتملة للغطس المنتظم للوجه بالماء المثلج وفقا لما نشره موقع "healthshots".

ما هو غمس وجه الماء المثلج؟

أكد الدكتور راشمي أديراو، استشاري الأمراض الجلدية بالهند، أن غمس الوجه بالماء المثلج، هو ممارسة للعناية بالبشرة تتضمن غمر وجهك في الماء المثلج لفترة قصيرة، غالبًا ما يستخدم كعلاج تجميل لتحسين مظهر وصحة الجلد، تتكون العملية عادةً من ملء حوض أو وعاء بالماء البارد وإضافة مكعبات ثلج لتحقيق درجة حرارة منخفضة.

فوائد غمس الوجه بالماء المثلج 1. تقليل الاحمرار والتورم والانتفاخ

عندما تستخدم الماء المثلج كغسول للوجه ، فإن درجة الحرارة المنخفضة تتسبب في انقباض الشعيرات الدموية، يساعد هذا الانقباض على تقليل الانتفاخ والاحمرار والتورم، ما يجعل بشرتك تبدو منتعشة ومتجددة.

2. يلطف التهيج والالتهابات

التعرض المفرط لأشعة الشمس أو ردود الفعل التحسسية يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى احمرار الجلد والحكة والتهيج، يأتي الماء المثلج للإنقاذ عن طريق تضييق الأوعية الدموية وتهدئة الالتهابات.،من خلال توفير تأثير التبريد .

3. يشد المسام

من فوائد غمس وجهك في الماء المثلج شد مسام الجلد ،تتسبب درجة الحرارة الباردة في تقلص المسام ، مما يمنح بشرتك مظهرًا أكثر نعومة وتقليل تراكم الأوساخ والزيوت ، من خلال الحفاظ على مسام نظيفة وضيقة ، يمكنك تقليل احتمالية انسداد المسام والتكوين اللاحق للرؤوس السوداء وحب الشباب.

4. امتصاص معزز لمنتجات العناية بالبشرة

يمكن أن يزيد الماء المثلج من قدرة الجلد على الامتصاص ، مما يجعله مكملاً ممتازًا لروتين العناية بالبشرة، بعد غمس وجهك في الماء المثلج ، فإن قابلية الجلد المتزايدة لتقبل بشرتك تسمح باختراق وامتصاص أفضل لمنتجات العناية بالبشرة مثل الأمصال والمرطبات والأقنعة.

5. يزيد من محتوى الأكسجين

يحفز الإحساس بالبرودة الناتج عن الماء المثلج الدورة الدموية ويزيد من محتوى الأكسجين في الجلد، يساهم تحسين الأوكسجين في الحصول على بشرة صحية وإشراقها، من خلال تنشيط خلايا بشرتك وتعزيز مظهر متجدد ومنتعش ، يمكن أن تساعدك علاجات الوجه باستخدام الماء المثلج في تحقيق هذا التدفق الطبيعي المرغوب.