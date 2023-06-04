شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تنصح بتناول الموز بانتظام لتحسين المزاج والشعور بالشبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاكهة الموز من الفواكه المحببة لدى الكثير من الناس، نتيجة سهولة تناولها، بجانب فوائدها المتعددة والمفيدة للحفاظ علي الصحة العامة من خطر الإصابة ببعض الأمراض، لذا ينصح خبراء الصحة دائمًا بتناول الموز كوجبة خفيفة علي الإفطار، وذلك وفقًا لما نشره موقع جازيت رو Gazeta.Ru.

ومن جانبها قالت الدكتورة مريانا جوتوفا، خبيرة التغذية الروسية، إن تناول الموز بصورة منتظمة يساعد على تحسين المزاج، ويطلق عليه البعض ما يسمي بهرمون السعادة.

وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن الموز مصدر مهم للألياف الغذائية وعدد من الفيتامينات والعناصر المعدنية، ولكن فوائد الموز لا تنتهي عند هذا الحد، الموز فاكهة عالية القدرات في تأمين التوازن الصحي للجسم.

وأضافت، إن التربتوفان الأميني الموجود في الموز ينظم مستوى هرمون السيروتونين في الجسم، لهذا يطلق على هذا الناقل العصبي اسم هرمون السعادة، لأن نقص هذا الهرمون في الجسم يؤدي إلى سوء النوم والمزاج وحتى قد يصاب الشخص بالاكتئاب، لذلك فإن تناول الموز بانتظام يساعد على تقليل خطر هذه العواقب المزعجة.

أوضحت الخبيرة، إن فاكهة الموزغنية بفيتامين B6 الذي يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، مشيرة إلي إن الجلوكوز والفركتوز والسكروز هي سكريات طبيعية، تساعد بعد تناول الموز على الشعور بالشبع وزيادة مستوى الطاقة خلال فترة طويلة، لهذا السبب بالذات يعتبر الموز رائعا لبدء اليوم أو لتناول الوجبات الخفيفة قبل بداية التدريبات الرياضية.