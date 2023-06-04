شكرا لقرائتكم خبر عن حليب البقر الأكثر فائدة لصحتك لاحتوائه على البروتين والكالسيوم وفيتامين ب12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من البقر والشوفان إلى فول الصويا واللوز، يكشف اختصاصيو التغذية عن الحليب الأفضل للصحة، ويقول اختصاصيو التغذية، إن حليب البقر وفول الصويا يحتويان على معظم البروتينات، لكن حليب البقر يحتوي على أكبر عدد من السعرات الحرارية مقارنة بالبدائل النباتية .

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه في حين أن حليب البقر لا يزال هو المفضل لدى بريطانيا، فإن جميع تجار التجزئة الرئيسيين يقدمون مجموعة من البدائل الخالية من الألبان، مثل الشوفان وفول الصويا واللوز، ولكن مع هذه المجموعة الهائلة من الخيارات، قد يكون من الصعب معرفة الخيار الأفضل لصحتك.

وأخبر الدكتور دوان ميلور، أحد كبار الباحثين في مجال التغذية في بريطانيا، أن حليب البقر هو الذي يوفر معظم العناصر الغذائية والبروتين والسكريات الطبيعية، مضيفا، إنه بينما يتحول الكثيرون إلى الحليب النباتي كجزء من نظام غذائي نباتي، مستشهدين بأسباب صحية أو بيئية، فإن هذا الخيار يفتقر إلى الفيتامينات الحيوية.

ويحتوي حليب البقر كامل الدسم على سعرات حرارية ودهون مشبعة أكثر مقارنة بالبدائل النباتية، حيث يحتوي على 132 سعرًا حراريًا و 4.8 جرامًا من الدهون المشبعة في 200 مل.

ومع ذلك، فإن حليب البقر شبه منزوع الدسم، وهو الخيار الأكثر شيوعًا في المملكة المتحدة، يحتوي على نسبة أقل بقليل، حيث يحتوي على 100 سعر حراري و2.2 جرام من الدهون المشبعة لكل 200 مل، تشكل منتجات الألبان حوالي ربع الدهون المشبعة في وجبات الناس في المملكة المتحدة، الاستهلاك المفرط يزيد من مخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول وأمراض القلب، نتيجة لذلك، يُنصح النساء بالحد من تناولهن إلى 20 جرامًا في اليوم، بينما يجب ألا يزيد تناول الرجال عن 30 جرامًا، كما يقول رؤساء الصحة.

ويحتوي الحليب النباتي على جزء من الدهون المشبعة الموجودة في حليب البقر ويمكن أن يحتوي على نصف السعرات الحرارية فقط، يحتوي حليب اللوز على 0.2 جرام من الدهون المشبعة و 50 سعر حراري فقط لكل 200 مل.

وبالمثل، يحتوي حليب الصويا على 0.6 جرام من الدهون المشبعة و 84 سعرًا حراريًا، بينما يحتوي حليب الشوفان على 0.4 جرام من الدهون المشبعة و 94 سعرًا حراريًا في نفس حجم الحصة.

على الرغم من ذلك، يقول الخبراء إن حليب البقر هو في الواقع أكثر صحة بالنسبة لك، وذلك لأن الخيارات الخالية من منتجات الألبان تفتقر إلى العناصر الغذائية الحيوية التي تحدث بشكل طبيعي.

يحتوي حليب البقر على الكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان، والبروتين الضروري للنمو والإصلاح، كما أنه يحتوي على فيتامين ب 12 الذي يساعد الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء، واليود الذي يساعد على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية المهمة، يمكن أن تحتوي البدائل النباتية على عدد أقل من العناصر الغذائية، ما لم يتم تدعيم المشروب.

قال الدكتور ميلور، اختصاصي التغذية في كلية أستون الطبية في برمنجهام، ربما يكون الاختلاف الغذائي الأكبر هو الفيتامينات والمعادن، على الرغم من أن الكثيرين قد أضافوا الكالسيوم، إلا أن مستويات فيتامين ب 12 واليود تختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على الكمية المضافة في بديل الحليب النباتي، من المهم التحقق بعناية من الإصدارات العضوية لأنها تميل إلى الحصول على أقل مستويات من هذه الفيتامينات والمعادن الرئيسية.

حليب البقر مليء أيضًا بالبروتين أكثر من الخيارات الخالية من الألبان، مع 7.2 جرام في نصف الدسم و 7 جرام في 200 مل من الخيارات كاملة الدسم.

في حين أن كوبًا من نفس الحجم من حليب الصويا يحتوي على حوالي 6.5 جرام، فإن حليب اللوز والشوفان يحتوي فقط على حوالي 1 جرام من البروتين، هذا يعني أن بعض الخيارات بالكاد تساهم في توصيات تناول البروتين اليومي بأن يستهلك الناس 0.75 جرامًا من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا.

بموجب هذه المعادلة، تحتاج المرأة العادية إلى 45 جرامًا ، بينما يحتاج الرجل إلى 55 جرامًا، بالإضافة إلى ذلك ، فإن السكريات الموجودة في حليب البقر هي أيضًا أفضل بالنسبة لك، وفقًا للدكتور ميلور، في حين أن خيار منتجات الألبان يحتوي على حوالي 9 جرام من السكر لكل 200 مل وتتراوح الخيارات النباتية من حوالي 0 جرام إلى 6 جرام، فإن السكر الموجود في الحليب ، المسمى اللاكتوز، طبيعي.

قال الدكتور ميلور: "السكر في حليب البقر هو فقط اللاكتوز الذي يتم هضمه ببطء، في حين يمكن تحلية بدائل الحليب النباتي بعصير الفاكهة أو السكر المضاف، تميل السكريات المضافة إلى أن يتم هضمها بسرعة وبالتالي يُعتقد أنها أقل صحة.